Google Tasks: Neue Navigation mit Floating Action Button wird getestet – ersetzt die bisherige Leiste

Android-Nutzer können schon seit langer Zeit die App Google Tasks zur gleichnamigen Aufgabenverwaltung nutzen, die sich bisher nicht unbedingt durch eine umfangreiche Funktionalität ausgezeichnet hat. Das könnte sich bald ändern, denn jetzt wird eine flexiblere Oberfläche mit Floating Action Button getestet. Dieser dürfte die bisher genutzte Navigationsleiste ersetzen.



Bei Googles UI-Designern gibt es in diesen Monaten einiges an Rotation bei der Navigation innerhalb der Apps, denn an vielen Stellen wird munter zwischen FAB, Navigationsleiste am unteren Rand oder gar klassischem Hamburger-Menü gewechselt. Jetzt kommt das auch bei Google Tasks an, denn bei einigen Nutzern sowie über das Umlegen von internen Schaltern zeigt sich ein Floating Action Button statt der bisher genutzten Navigationsleiste am unteren Rand.

Im obigen Video könnt ihr den Floating Action Button im Einsatz sehen. Ein Tap auf den Button öffnet die Ansicht zur Erstellung einer neuen Aufgabe, so wie man das von einem FAB erwarten würde. Die weiteren bisher am unteren Rand platzierten Funktionen sind an anderer Stelle in die Oberfläche gewandert. Es ist also eine etwas größere Änderung notwendig, sodass man fest davon ausgehen kann, dass diese Oberfläche bei erfolgreichem Testlauf ausgerollt wird.

Gezeigt hat sich das Ganze in der Version 2024.06.24.645928003.0, ist aber auch in den Folgeversionen durch das Umlegen von internen Schaltern nutzbar. Ein breiterer Testlauf ist in den nächsten Wochen zu erwarten, sodass es euch vielleicht schon bald auch ganz ohne App-Tricks über den Weg laufen könnte.

[Android Authority]