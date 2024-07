Pixel-Smartphones in Deutschland: Google feiert Erfolge, aber bleibt in der Nische – Anteile im Überblick

Google ist mit den Pixel-Smartphones mittlerweile sehr erfolgreich, denn schon vor einigen Jahren ist man aus der Nische ausgebrochen und hat die eigene Marke zumindest in den Köpfen der Nutzer platziert. Auch der deutsche Markt spielt für Google eine wichtige Rolle, doch bisher scheinen die großen Ambitionen zumindest hierzulande nicht aufzugehen. Eine aktuelle Statistik sieht die Smartphones bei gerade einmal drei Prozent Marktanteil.



Schon vor Jahren hat Google das erklärte Ziel gesetzt, mit den Pixel-Smartphones zu den größten Herstellern in diesem Bereich aufsteigen zu wollen und vielleicht eines Tages gar an die Spitze zu gelangen. Zwar wurden in den letzten Jahren viele richtige Schritte gesetzt und die Anteile konnten nach oben geschraubt werden, doch zuletzt lief es eher stockend und man musste in den USA sogar stagnierende Marktanteile akzeptieren. Aber wie sieht es eigentlich in Deutschland aus?

Laut einer Statista-Umfrage unter knapp 36.000 Personen besitzen gerade einmal drei Prozent der Nutzer ein Pixel-Smartphone als Hauptgerät. Damit reicht es für Google nur für den fünften Platz hinter Samsung, Apple, Xiaomi und Huawei. Nur Motorola und Asus verkaufen noch weniger Geräte, während der Rest des Marktes noch zehn weitere Prozent einfährt. Dass Samsung einen fast 13x so hohen Marktanteil wie Google hat, hat man sich nach mittlerweile acht Generationen vielleicht ein wenig anders vorgestellt.

Bei Huawei gehe ich trotz der sehr guten Geräte davon aus, dass es eher alte Smartphones sind oder sich manch ein Nutzer aus Unkenntnis der Situation vielleicht „verkauft“ hat. Der vierte Platz ist für Google also in Sichtweite, während man an die aktuelle deutsche Top3 wohl noch lange Zeit nicht herankommen wird. Beachtet bitte, dass die Umfrage über einen (meiner Meinung nach) absurd langen Zeitraum von April 2023 bis März 2024 durchgeführt wurde.

[Statista]

