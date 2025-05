Google Websuche: ‚Auf gut Glück!‘-Button muss wohl dem KI-Modus weichen – neue Startseite zeigt sich

Die Google Websuche wird durch den langsamen Rollout des KI-Modus immer mehr Gemini-Inhalte integrieren und dabei wohl mittelfristig den Weg gehen, die Suchmaschine in einen erweiterten KI-ChatBot zu verwandeln. Für diese Schritte geht man wohl auch ans Tafelsilber, das bisher niemals angerührt wurde: Der Auf gut Glück-Button dürfte durch einen Button für den KI-Modus ersetzt werden.



Die Google-Startseite hat sich häufig gewandelt, ist den Grundzügen aber stets treu geblieben: Großes buntes Logo, schlankes Suchfeld und darunter zwei Buttons. Ein Button führt zu den Suchergebnissen und beim zweiten Button, nämlich „Auf gut Glück!“ wissen viele Nutzer vielleicht gar nicht, wozu dieser überhaupt existiert oder ob sie ihn jemals angeklickt haben. Die Idee hinter dem Button ist ganz einfach: Dieser führt die Suchanfrage im Hintergrund aus und leitet den Nutzer direkt auf das erste Ergebnis.

Wirklich benötigt wurde der Button eigentlich nie, weder damals noch in den Boomjahren und schon gar nicht heute. Er sollte lediglich symbolisieren, dass die Google-Websuche so gut ist, dass sich die Nutzer auf das erste Ergebnis verlassen können. Ein früher Marketing-Schachzug, der unbewusst vielleicht funktioniert hat, aber dessen Umsetzung überflüssig ist. Dennoch gehört dieser fest zur Google-Startseite und selbst bei allen Optimierungen der letzten Jahre wurde dieser niemals angerührt.

Das könnte sich allerdings ändern, denn bei einigen US-Nutzern wird der Button in diesen Tagen durch einen „AI Mode“-Button ausgetauscht. Ist der Button vorhanden, lässt sich statt der normalen Suchergebnisse der KI-Modus für die jeweilige Anfrage abrufen. Um den neuen Button deutlich zu machen, kann dieser auch in den bekannten Google-Regenbogen-Farben umrandet werden. Bei einigen Nutzern ist das erst beim Überfahren der Fall, bei anderen von Beginn an.

Es scheint ganz so zu sein, dass auch die Websuche äußerlich einen Umbau erhält, der die neue KI-Ära verdeutlicht. Neben dem neuen Button zeigt sich in diesen Tagen nämlich auch ein neues Google-Logo, das vielleicht schon bald auch im bekannten Schriftzug zum Einsatz kommen kann.

