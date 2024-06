Hey Pixie: Googles neuer KI-Assistent kommt sehr bald – dürfte Google Assistant auf Pixels ersetzen (Leaks)

Ganz überraschend hat Google vor wenigen Tagen ein Sommer-Event für die Pixel-Smartphones angekündigt, das sich rund um die neuen Geräte, Android sowie die Künstliche Intelligenz drehen soll. Fügt man all die bisher bekannten Puzzleteilchen zusammen, dann könnte am 13. August endlich der Startschuss für ein lang erwartetes Produkt fallen: Nämlich Pixie, ein smarter persönlicher KI-Assistant für alle Nutzer der Pixel-Smartphones.



Es gibt in den letzten eineinhalb Jahren kaum Aktivitäten rund um Google, die nicht irgendwie mit der Künstlichen Intelligenz in Verbindung stehen – das gilt natürlich auch frü die PIxel-Smartphones. Bisher hat man es dabei belassen, die KI einige beeindruckende Kamera-Features liefern zu lassen, Texte zu transkribieren oder ähnliche „normale“ Dinge. Mit der nächsten Generation könnte aber auch ein neuer KI-ChatBot einziehen, auf den wir durch die stets gut informierte Gerüchteküche schon seit längerer Zeit warten.

Erst vor wenigen Wochen hat man Gemini Nano auf alle Pixel 8-Smartphones gebracht, das aber noch einen sehr bescheidenen Umfang hat und wohl eher als Testlauf für das angesehen werden kann, was mit der neunten Pixel-Generation folgen soll. Denn ein neuer KI-ChatBot inklusive einem für die lokale Nutzung als auch für die Cloud-Nutzung konzipiertem KI-Modell soll noch in diesem Jahr starten.

Glaubt man einem Bericht von The Information, wird das mit den Pixel 9-Smartphones deutlich weiter gehen. Denn mit Pixie soll eine deutlich personalisiertere und mächtigere Version des Google Assistant Einzug halten. Das neue Produkt dürfte auf Gemini basieren und soll ähnlich wie der gleichnamige KI-ChatBot auch auf die Google-Produkte wie GMail, Maps, Drive und Co zugreifen können. Der Funktionsumfang ist in diesem frühen Stadium aber noch vollkommen unklar.









Interessanterweise soll es sich bei Pixie weder um den Google Assistant noch um das sehr kurzlebige „Google Assistant with Bard“ handeln, das heute einfach nur „Gemini“ genannt wird. Stattdessen soll Pixie allein schon aufgrund der Namensgebung ein Exklusivprodukt für die Pixel-Produkte bleiben. Anbieten will man das auch auf den günstigeren Pixel-Smartphones sowie der Pixel Watch. Ob „Pixie“ das neue Hotword zum Aufruf wird? Passend wäre es und vielleicht der erste Schritt weg von ‚Hey Google‘.

Bisher gibt es nur wenige Informationen zum neuen KI-Assistenten, aber eine aktuelle Entdeckung hat erneut belegt, dass dieser in Arbeit ist. Denn in einer Beta der Google-App wurde der Einrichtungsprozess einer neuen KI entdeckt, die nur auf die Pixel 9-Smartphones abzielt. Das kann man daher recht eindeutig den Pixie-Berichten zuordnen und scheint zu belegen, dass da etwas Größeres in Arbeit ist.

Und wenn Google jetzt zu einem Pixel-Event mit KI-Charakter lädt und dabei dank der Zusammenführung mit Android auch die Software mal wieder in den Mittelpunkt stellen möchte, dann ist eine erwartete Vorstellung von Pixie (oder wie es auch immer heißen wird) sicherlich nicht zu abwegig.

Letzte Aktualisierung am 30.06.2024 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung!