Pixel 9-Smartphones: Google-App enthält erste Hinweise auf den Pixie-Sprachassistenten (Screenshots)

Google wird in diesem Jahr die Pixel 9-Smartphones vorstellen, die sich in den letzten Wochen mehrfach in Leaks gezeigt haben und gerade erst ihr Erscheinen im Dreierpack preisgegeben haben. Jetzt wurden die Smartphones erstmals an offizieller Stelle erwähnt, denn in der aktuellen Google-App Beta wird der Einrichtungsprozess der Pixel 9-Smartphones in Kombination mit dem erwarteten Pixie-Sprachassistenten beschrieben.



Voraussichtlich im Oktober dieses Jahres wird Google die Pixel 9-Smartphones vorstellen und auf den Markt bringen – wir sind also noch ein gutes halbes Jahr entfernt. Dennoch gibt es jetzt schon jede Menge Leaks zu den kommenden Geräten und so langsam beschäftigen sich auch die Softwareentwickler mit der nächsten Pixel-Generation. Denn in der aktuellen Beta der Google-App gibt es Erwähnungen für den Einrichtungsprozess des Assistenten auf den Pixel 9-Smartphones.

Dabei handelt es sich aber nicht um den Google Assistant, sondern um einen neuen Sprachassistenten, der mutmaßlich auf Gemini basiert und in den letzten Monaten als Pixie durch die Medien gegangen ist. Aktuell gibt es keine Details dazu, aber das wäre zu diesem Zeitpunkt vielleicht auch noch etwas früh. Erst einmal geht es darum, die Kompatibilität zur nächsten Pixel-Generation herzustellen und die notwendigen Schnittstellen zu schaffen. Denn intern dürften die Smartphones bereits in Vorabversionen getestet werden.

Zusätzlich zu obiger Grafik gibt es eine Animation, bei der die Person ein wenig tanzt und die einzelnen Icons aufploppen. Ist schick gestaltet, hat aber keine weitere Aussagekraft und verrät uns auch nicht, was es mit diesem Assistenten auf sich haben wird.

[The SpAndroid]

