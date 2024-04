Pixel 8a: Googles neues Smartphone zeigt sich – erste Fotos der matten Rückseite und Bezels (Galerie & Video)

Google wird in wenigen Wochen das Pixel 8a vorstellen, das schon vor Monaten recht umfangreich geleakt wurde und uns daher recht gut bekannt ist. Nachdem alle wichtigen Details bekannt sind, treten wir jetzt offenbar in die Leak-Phase der überfrühten Hands-on ein, denn es gibt erste vermeintlich echte Fotos vom Budget-Smartphone, die es uns in voller Pracht zeigen. Allen voran das matte Design sowie die abgerundeten Ecken im Detail.



Wir haben euch erst vor wenigen Tagen alle Infos zum Pixel 8a zusammengefasst und jetzt erhalten wir einen frühen Blick auf das Budget-Smartphone, das von Google schon in wenigen Wochen vorgestellt werden wird. Denn offenbar ist ein Gerät, das zu Testzwecken in dieser Phase bereits an einige Partner offiziell verteilt wird, in die falschen Hände geraten und daher jetzt auf mehreren Bildern sowie in einem Video zu sehen.

Sehr viel Neues erfahren wir durch diese Bilder nicht, aber dennoch sind es die ersten Fotos, bei denen es realistisch erscheint, dass sie tatsächlich das echte Smartphone zeigen. Wir sehen das Pixel 8a in mehreren Ansichten mit den doch recht auffälligen abgerundeten Ecken (Bezels) sowie die matte Rückseite. Das Google-Logo auf der Rückseite zeigt uns, dass es sich dabei um ein Serienmodell handelt, denn alle vorab produzierten Prototypen haben normalerweise ein deutlich verändertes Muster auf der Rückseite, sodass es als ein solches zu erkennen ist.

Im Folgenden findet ihr noch weitere Bilder sowie das Video des Pixel 8a, das im Laufe des gestrigen Tages aufgetaucht ist. Es wird sicherlich nur noch eine Frage von Tagen sein, bis wir ein echtes Hands-on mit weiteren Details und vielleicht auch von einem aktivierten Gerät erhalten.









» Pixel 8a: Das ist Googles neues Budget-Smartphone – alles was bekannt ist (Specs, Fotos und Verkaufspreis)

» Pixel 8a Wallpaper: Hier bekommt ihr schon jetzt alle neuen Hintergrundbilder zum Download (Galerie)

Letzte Aktualisierung am 3.04.2024 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung!