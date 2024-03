Pixel 8a: Das ist Googles neues Budget-Smartphone – alles was bekannt ist (Specs, Fotos und Verkaufspreis)

Google dürfte in gut eineinhalb Monaten das Pixel 8a vorstellen, das in den letzten Wochen aufgrund des herannahenden Datums mehrfach geleakt wurde und bereits ein recht genaues Bild von sich Preis gibt. Tatsächlich gab es bereits im September und Oktober recht handfeste Leaks zum kommenden Smartphone und wenn Google der aktuellen Linie treu bleibt, könnte es eines der besten Budget-Smartphones überhaupt werden. Die Voraussetzungen sind in jedem Fall gegeben. Vermutlich aber nicht beim Preis.



Mit den großen Pixel-Smartphones ist Google seit gut zwei Jahren sehr erfolgreich und auch die entsprechenden Budget-Ableger Pixel 6a und Pixel 7a sollen sich wie warme Semmeln verkaufen. Denn es sind wohl vor allem die Budget-Smartphones, die Google die stark wachsenden Marktanteile bescheren und somit richtet sich der Blick nach den sehr gut aufgenommenen Pixel 8-Smartphones natürlich in das Frühjahr. Denn wir erwarten das Pixel 8a.

Nachdem es im vergangenen Jahr zunächst so aussah, als gäbe es kein Pixel 8a, haben sich diese Bedenken bereits im Herbst zerstreut, sodass wir schon seit längerer Zeit wissen, dass es ein Pixel 8a geben wird. Eine Pausierung der Budget-Reihe soll wohl tatsächlich intern diskutiert worden sein, über die Gründe oder möglichen Kriterien für das Fortführen oder Pausieren ist allerdings nichts bekannt. Ohnehin wäre eine Pausierung mit Googles aktuellen Expansionsplänen kaum vereinbar.

Wir sind zwar noch gute acht Wochen von der erwarteten Präsentation entfernt, aber das ist bei Google längst ein normaler Zeitraum dafür, dass umfangreiche Informationen vorliegen, die normalerweise auch sehr verlässlich sind. Daher werfen wir jetzt einmal einen Blick auf das Pixel 8a, auf das ihr als möglicher Pixel 8-Interessierter vielleicht noch warten wollt.

Pixel 8-Spezifikationen

Produktname: Pixel 8a

Interne Bezeichnung: Akita

SoC: Tensor G3 (4x 1,7 Gigahertz, 4x 2,37 Gigahertz, 1x 2,91 Gigahertz)

Arbeitsspeicher: 8 GB RAM

Speichervarianten: 128 GB und 256 GB

Display: 6,1 Zoll FHD+ @ 120 Hertz mit 1.400 Nits Peak

Kameras: Eine Hauptkamera und eine Ultrawide-Kamera

Abmessungen: 152.1 x 72.6 x 8.9mm

Farben: Obsidian (Schwarz), Porcelain (Beige), Bay (Hellblau), Mint (Hellgrün)

Preis: 569 Euro (128 GB) | 629 Euro (256 GB)

Die obigen Spezifikationen stammen aus den mehreren Leaks und sollten daher verlässlich sein. Die noch bestehenden großen Lücken beim Display, den Kameras oder auch dem Akku könnt ihr einfach einmal mit den Vorjahreswerten des Pixel 7a auffüllen und darauf hoffen, dass es geringfügig nach oben geht. Denn abspecken wird man sicherlich nicht.

Das bisher beste Google-Smartphone?

Die a-Serie der Pixel-Smartphones profitiert ohne Frage stets vom guten Ruf der großen Brüder. Denn diese sind dann schon ein halbes Jahr am Markt, bieten nach wie vor ein starkes Paket und haben alle möglichen Probleme längst beseitigt. Dazu kommt, dass die Budget-Geräte mit den meisten Software-Features der großen Geräte ausgestattet werden und somit aus Nutzersicht eine bessere Preisleistung bieten. Durch die ersten in die Cloud ausgelagerten Kameratricks lassen sich dann auch trotz leicht abgespeckter Hardware die gleichen Dinge nutzen.

Und wenn man dann noch das Highlight der Pixel 8-Smartphones auf das Gerät bringt, nämlich die sieben Jahre Android-Updates, dann ist es ein sehr starkes Gesamtpaket. Nehmen wir meine Milchmädchenrechnung zum Nutzungspreis, dann wären es mit einem durchschnittlichen Preis von 600 Euro gerade einmal 85 Euro pro Jahr.









Pixel 8-Renderbilder

Obige Renderbilder sind erst vor wenigen Tagen geleakt worden. Weitere Fotos eines vermeintlich echten Vorserienmodells findet ihr in voller Größe in diesem Artikel.

Preis und Verfügbarkeit

Es ist zu erwarten, dass auch das Pixel 8a deutlich im Preis steigen wird. Das war uns seit längerer Zeit klar und tatsächlich hat der jüngste Leak zur Preisgestaltung diese bereits ein wenig angekündigt. Erwartet hatten wir Preise von 599 Euro bis 629 Euro, sodass die vor wenigen Wochen geleakten deutschen Preise von 569 Euro und 629 Euro doch recht gut getroffen waren. Eine Preis-Stabilität war nicht zu erwarten, denn Google dürfte bemerken, dass sich die Pixel mittlerweile über den Markennamen und die Features und nicht mehr allein über den günstigen Preis verkaufen.

Die Vorstellung ist für Anfang Mai rund um die Google I/O zu erwarten und der Verkaufsstart liegt gewöhnlich noch im Mai oder Juni, wenige Wochen nach der Präsentation. Wenn es keine Produktionsprobleme und unvorhergesehene Verzögerungen gibt, halte ich Mai für wahrscheinlicher. Und wer sich nicht so lange gedulden kann, der schaut jetzt noch auf das Pixel 7a oder greift doch zum Pixel 8.

Und wer es gar nicht mehr erwarten kann, kann sich schon jetzt die Pixel 8a-Wallpaper herunterladen.

