Pixel Update: Viele neue Leaks zum Pixel 8a, Pixel Tablet, Pixel 9, Pixel Watch 2, April-Update und mehr

Die letzte Pixel-Woche im April geht zu Ende und war auch diesmal wieder sehr interessant, denn es gab viele neue Leaks zu den kommenden Produkten. Von den Pixel 9-Smartphones über das Pixel 8a bis hin zu einer möglichen Pixel Watch 2a sowie dem Re-Release des Pixel Tablet. In unserem wöchentlichen Pixel Update blicken wir wie üblich auf die letzten sieben Tage mit den Pixel-Produkten zurück und fassen alles Wichtige in einer schnellen Übersicht zusammen.



Die letzten sieben Tage mit den Pixel-Produkten waren wie gewohnt wieder sehr interessant: Denn es gab neben dem zweiten April-Update und neuen Android 15-Releases auch jede Menge Leaks rund um die kommenden Produkte, die vielleicht schon bald vorgestellt oder zumindest angeteasert werden. Es war einiges los in der Pixel-Welt, das wir natürlich auch in dieser Woche wieder schnell und übersichtlich zusammenfassen wollen. Für mehr Details zu den einzelnen Themen klickt auf die jeweiligen Artikel.

Erste Fotos des Pixel 9 Pro

Die Pixel 9-Smartphones sind zwar noch recht weit von der Vorstellung und vor allem vom Release entfernt, aber dennoch gibt es jetzt bereits erste Fotos eines vermeintlichen Pixel 9 Pro. Es sieht auf jeden Fall genauso aus, wie auf den Renderbildern.

» Google Pixel 9 Pro zeigt sich auf Fotos

» Kommt das Pixel 9 früher?

Alle vier Pixel 9-Smartphones im Überblick

Wenn wir schon beim Pixel 9 sind: In diesem Jahr könnte es durch die Zusammenführung der einzelnen Serien gleich vier Pixel 9-Smartphones geben. Wir fassen sie euch alle in einem schnellen Überblick zusammen.

» Google bringt gleich vier Pixel 9-Smartphones









Zweites April-Update für die Pixel-Smartphones

Nutzer der Pixel-Smartphones haben in diesen Tagen ein zweites April-Update erhalten, das zwei dringliche Probleme löst, die bei manchen Nutzern dazu geführt haben, dass keine Anrufe mehr eingegangen sind oder der Empfang sehr schlecht wurde.

» Pixel-Smartphones erhalten erneutes April-Update

Pixel 8a zeigt sich in knalligen Farben

Auch das Pixel 8a zeigt sich noch einmal frühzeitig, diesmal in sehr knalligen Farben, wobei vor allem das Grün sehr stark ins Auge sticht. Schaut euch die Bilder der angeblich echten Geräte einmal an.

» Googles Pixel 8a zeigt sich in knalligen Farben

Kommt eine Pixel Watch 2a?

In diesem Jahr kommt vielleicht nicht nur eine Pixel Watch 3, sondern schon sehr bald auch eine Pixel Watch 2a, die dann womöglich deutlich günstiger als die Geräte aus der großen Serie angeboten wird. Es gibt erste Infos zu dieser Smartwatch.

» Erste Infos zu einer möglichen Pixel Watch 2a

Pixel-Portfolio soll noch schneller wachsen

Google will durch die interne Umstrukturierung dafür sorgen, dass das Pixel-Portfolio noch schneller als bisher wachsen kann. Dabei geht es aber nicht nur um schnelle Software-Releases, sondern auch um neue Produktkategorien und Geräte. Aber worum könnte es sich dabei handeln?

» Es kommen wohl viele neue Pixel-Produkte

Smartphone-Hersteller sind wegen Android-Pixel besorgt

Die großen Smartphone-Hersteller dürften sich nicht unbedingt begeistert davon zeigen, dass Google die Android- und Pixel-Teams enger als bisher zusammenführt. Es soll in den letzten Tagen aufgeregte Gespräche gegeben haben.

» Smartphone-Hersteller haben Sorgen wegen Android-Pixel









Pixel Tablet 2

Google könnte schon sehr bald ein neues Pixel Tablet auf den Markt bringen, bei dem es sich nicht unbedingt um das handelt, was man erwarten würde. Denn es soll sich um ein Re-Release der ersten Generation handeln, die unverändert in den Verkauf gehen soll, diesmal allerdings ohne den Standfuß. Stattdessen wird das Gerät einzeln verkauft und kann zusätzlich mit einer Tastatur und einem Stift ausgestattet werden.

Aktuelle Leaks verraten sowohl das Paket als auch die erwartete Preisgestaltung. Zumindest das Tablet dürfte durch den Neustart deutlich günstiger werden, als wir das bisher vermutet hätten.

» Google bringt das Pixel Tablet nochmal auf den Markt

» So viel soll das Pixel Tablet (2) kosten

