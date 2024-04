Google Pixel: Viele neue Produkte in den Startlöchern? Google will das Portfolio noch schneller ausbauen

Google hat rund um die Pixel-Smartphones ein wachsendes Portfolio aufgebaut, das aus immer mehr Produkten besteht, die sich hauptsächlich auf die mobile Nutzung konzentrieren. Im Rahmen der kürzlich angekündigten Umstrukturierung der gesamten Android-Pixel-Abteilung hat man auch durchblicken lassen, dass das Portfolio in Zukunft noch stärker und vor allem schneller wachsen soll.



Das Pixel-Portfolio begann mit den Smartphones und wurde im Laufe der Jahre um Kopfhörer, Smartwatches, ein Tablet sowie weitere Smartphone-Linien erweitert, aber damit ist man sicherlich noch längst nicht am Ende der Fahnenstange angekommen. Denn im Zuge der in der letzten Woche angekündigten Umstrukturierung bei Android und Pixel hat man auch verkündet, dass man in Zukunft noch mehr neue Produkte noch schneller auf den Markt bringen möchte. Das klingt wie ein angekündigter Ausbau der Marke „Pixel“.

Um welche neuen Geräteklassen es dabei geht, lässt sich nur schwer prognostizieren. Google wird mit „Pixel“ sicherlich im Bereich der mobilen Geräte bleiben und in Kombination mit Android gibt es auch kaum andere Möglichkeiten. Wir erwarten schon seit langer Zeit größere Schritte rund um die immer-wieder-abgesagte-und-neu-gestartete smarte Brille Pixel Glass. Aber auch weitere Wearables sind seit langer Zeit überfällig und könnten vom Ring bis hin zu weiteren VR-Geräten reichen.

Erst gestern gab es Informationen zu einem neuen Google Wireless Device und weniger später Infos zu einer möglichen Pixel Watch 2a. Aber auch ein Ausbau in den Bereichen Fitness und Smart Home wäre durch die ebenfalls unter dem gleichen Dach befindlichen Teams von Fitbit und Nest sehr gut denkbar.

» Pixel Watch 2a: Googles neues ‚Wireless Device‘ ist wohl eine neue Smartwatch – kommt der Budget-Ableger?

» Google Chromecast 4K: Neuer Dongle kommt in Kürze – Leak verrät erste Infos + magische Fernbedienung

» Smart Home: Google bringt neuen Nest Audio Smart Speaker + Nest Hub Max Smart Display (Teardown)

[9to5Google]