Google Pixel: Ein mysteriöses ‚Google Wireless Device‘ kommt – erste Infos und Spekulationen (FCC-Leak)

Google hat das Hardware-Portfolio in den letzten Jahren immer weiter ausgebaut und wird es offenbar auch in diesem Jahr wieder um zusätzliche Produkte anwachsen lassen. Denn ein neuer Leak auf Basis eines FCC-Listing zeigt jetzt ein neues Google Wireless Device, das aufgrund der bisher bekannten Spezifikationen für Rätselraten sorgt. Es gibt zwei Vermutungen, worum es sich dabei handeln könnte.



Bei der FCC ist in einem Listing ein neues Google Wireless Device aufgetaucht. Das ist bisher nicht ungewöhnlich, denn ein solches gab es in den letzten Jahren immer wieder – dahinter verbargen sich etwa die Pixel Watch oder auch Nest Smart Speaker. Das könnte bei den ersten Spezifikationen auch diesmal der Fall sein: Das Gerät wird über WLAN verfügen, über Bluetooth und auch über eine mobile Datenverbindung. In puncto Konnektivität ist man da also gut aufgestellt. Die weiteren Spezifikationen sorgen dann aber doch für Fragezeichen.

Denn das Gerät wird über zwei Batterien verfügen und damit wohl aus zwei separat nutzbaren Geräten bestehen. Also etwa ein Pixel Tablet und dessen Ladestation? Nein, auch dagegen spricht eine Spezifikation: Denn wie im Listing erwähnt wird, wird das Gerät nahe am Körper getragen – also ein Wearable. Möglich wäre eine Pixel Watch und eine etwas aufwendigere Ladestation, wahrscheinlicher ist aber eine ganz neue Geräteklasse für das Google-Portfolio, die sich hinter dem Kürzel G4SKY verbirgt.

Eine Theorie wäre ein Bluetooth-Tracker für ‚Mein Gerät finden‘, der nach dem Soft-Launch des Netzwerks notwendig werden würde. Aber wer trägt einen Tracker am Körper? Die zweite Theorie seht ihr auf dem Titelbild dieses Artikels, nämlich einen Ring bzw. dann wohl Pixel Ring als neue Wearable-Kategorie. In wenigen Wochen werden wir mehr wissen.

