Gemini & Google Chrome: Der KI-ChatBot lässt sich jetzt direkt in der Adressleiste nutzen – so funktioniert es

Google hat sich schon vor Jahren die Integration Künstlicher Intelligenz in viele Produkte auf die Fahnen geschrieben und jetzt kommt diese auch im Chrome-Browser an. Ab sofort sollten alle Nutzer die Möglichkeit haben, den KI-ChatBot Gemini direkt aus der Adressleiste heraus aufzurufen. Damit macht man den ersten sichtbaren Schritt in Richtung einer noch intelligenteren Omnibar.



Googles aktuelles Fokusprodukt Gemini ist zwar im Browser gestartet und erst nachträglich zu Android gekommen, doch eine Integration in den Chrome-Browser hat es bisher nicht gegeben – das ändert sich jetzt. Mit der aktuellen Version Chrome 124 sollte es für alle Nutzer möglich sein, den KI-ChatBot direkt aus der Adressleiste heraus aufzurufen. Dazu müsst ihr einfach nur @gemini gefolgt von eurer Anfrage eingeben. Nach Eingabe des Befehls erscheint ein kleiner Hinweis in der Adressleiste, dass der nachfolgende Text an Gemini weitergeleitet wird, ähnlich wie bei den personalisierten Suchmaschinen.

Diese Integration hat sich schon vor einigen Wochen angedeutet und ließ sich manuell per Flag aktivieren. Wer das Feature auch jetzt noch nicht nutzen kann, sollte es daher weiterhin mit dieser Anleitung freischalten können. Ich halte die Eingabe von @gemini zwar persönlich für etwas lang, aber dennoch ist das sicherlich ein bequemerer Weg als der separate Aufruf der Webapp. Ohnehin bittet Google die Nutzer darum, möglichst lange Prompts zu verwenden, sodass die Tipparbeit in der Adressleiste bei einem Gemini-Befehl etwas länger dauern kann.

Vermutlich wird diese Integration nur der erste Schritt sein, um Gemini in den Browser zu integrieren. Es dürfte nur eine Frage der Zeit sein, bis Gemini in die Seitenleiste gelangt, Anfragen vorgeschlagen werden und Ähnliches. Nicht umsonst hat man erst vor wenigen Tagen angekündigt, dass die Chrome-Adressleiste auf KI basiert. Das bezog sich zwar zuerst auf die automatische Vervollständigung, aber Gemini als absolutes Fokusprodukt passt sehr gut an diese Stelle. Erst vor wenigen Tagen wurde bekannt, dass Gemini neue Chrome-Passwörter vorschlagen soll.

