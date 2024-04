Gemini & Google Chrome: So könnt ihr den KI-ChatBot jetzt sehr schnell aus der Adressleiste heraus aufrufen

Google hat den KI-ChatBot Gemini mittlerweile weit verbreitet und auf allen wichtigen Plattformen zugänglich gemacht – natürlich auch im Web zur direkten Nutzung im Browser. Jetzt wird eine einfache Integration in Google Chrome getestet, mit der ihr Gemini aus der Adresszeile heraus befragen könnt. Wer möchte, kann das über einen versteckten Schalter schon jetzt tun.



Der KI-ChatBot Gemini ist vor über einem Jahr, damals noch als Bard, im Browser gestartet und lässt sich nach wie vor über die Webplattform als eigenständiges Produkt nutzen. Vor wenigen Wochen hat sich Google die Domain ai.com für Gemini gesichert und jetzt versucht man sich an einem weiteren Schritt, um den Nutzern den Gemini-ChatBot noch etwas näherzubringen. Diesmal per Integration in den Chrome-Browser.

Eine neue versteckte Option im Browser macht es jetzt möglich, Gemini direkt aus der Adressleiste heraus aufzurufen. Nach Aktivierung müsst ihr einfach nur @gemini eingeben, gefolgt von der gewünschten Anfrage an den ChatBot. Diese wird an Gemini weitergeleitet, das in der klassischen Webseiten-Variante geöffnet wird. Gut möglich, dass diese Integration eines Tages geändert wird, sodass Gemini direkt im Browser auftreten könnte.

Wer das Ganze nutzen möchte, muss einfach nur den Schalter #omnibox-starter-pack-expansion auf der internen Seite chrome://flags umlegen und den Browser einmalig neu starten.

