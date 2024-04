Gemini Update: Optimale KI-Prompts schreiben, Gemini in Chrome nutzen und beeindruckende KI-Demos

Google macht mit dem KI-Paket Gemini immer wieder große Fortschritte und kann in kurzen Abständen neue Funktionen, Leistungssteigerungen, Ausblicke oder weitere Verbesserungen ankündigen. In den letzten zwei Wochen ist es etwas ruhiger geworden, aber dennoch gab es einige interessante Ankündigungen, die wir euch im neuen Gemini Update nicht vorenthalten wollen.



Gemini gehört zu den jüngsten Produkten von Google und ist derzeit ohne Frage ein echtes Fokusprodukt, um das sich sehr viele Aktivitäten drehen. Und so ist es nicht verwunderlich, dass es derzeit in sehr kurzen Abständen neue Funktionen, neue Produkte und Integrationen sowie sonstige Verbesserungen rund um die KI-Plattform gibt. Um mit der rasanten Entwicklung mitzuhalten, die gut zum KI-Bereich passt, fassen wir hier alles noch einmal zusammen. Hier findet ihr eine schnelle Übersicht über die Entwicklungen der letzten zwei Wochen. Für mehr Informationen klickt einfach auf die verlinkten Artikel.

Das kann Gemini 1.5 leisten

Google hat Gemini 1.5 Pro breiter veröffentlicht und ermöglicht es immer mehr Nutzern und Apps, dieses starke KI-Modell zu verwenden. Anlässlich dessen zeigen wir euch, was diese neue Version alles leisten kann, die noch leistungsfähiger als der Vorgänger in der Ultra-Version ist. Selbst die Analyse von längeren Videos, Codezeilen oder Audiostreams ist für das neue Gemini kein Problem mehr. Schaut euch die Video-Demos einmal an und staunt, welche Funktionen sicherlich schon bald in einigen Google-Produkten zu finden sein könnten.

» Googles starke Gemini 1.5-Demonstrationen









So schreibt ihr optimale KI-Prompts

KI-Ergebnisse hängen nicht nur von der Intelligenz des genutzten Modells ab, sondern auch sehr stark vom Prompt. Google hat jetzt ein Handbuch veröffentlicht, das den Nutzern einige Grundregeln für starke Prompts mit auf den Weg gibt. Ihr könnt es kostenfrei als PDF herunterladen.

» Google veröffentlicht Handbuch für perfekte Gemini-Prompts

So könnt ihr Gemini in Chrome nutzen

Gemini ist seit jeher im Browser nutzbar, aber mit einem kleinen Trick könnt ihr schon jetzt eine tiefer Chrome-Integration nutzen und den KI-ChatBot direkt aus der Adresszeile heraus mit Fragen löchern. Es ist zu erwarten, dass dies nur der erste Schritt ist und schon bald noch etwas weiter gehen wird.

» So könnt ihr Gemini in Google Chrome nutzen

