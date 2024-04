Pixel Update: Vier Pixel 9-Smartphones, neue Kamera-Features, Pixel-Power für Android, Pixie, VPN und mehr

Die dritte Pixel-Woche im April geht zu Ende und war auch diesmal wieder sehr interessant, denn wir haben erfahren, dass es gleich vier Pixel 9-Smartphones geben wird, haben euch über das Pixel VPN informiert, über den Pixie-Sprachassistenten, neue Kamera-Features und vieles mehr. In unserem wöchentlichen Pixel Update blicken wir wie üblich auf die letzten sieben Tage mit den Pixel-Produkten zurück und fassen alles Wichtige in einer schnellen Übersicht zusammen.



Die letzten sieben Tage mit den Pixel-Produkten waren wie gewohnt wieder sehr interessant: Denn es gab neue Infos zur Pixel Kamera, den Wandel vom Pixel Fold 2 zum Pixel 9, Infos zum Pixie-Sprachassistenten, die Android 15 Beta und vieles mehr. Es war einiges los in der Pixel-Welt, das wir natürlich auch in dieser Woche wieder schnell und übersichtlich zusammenfassen wollen. Für mehr Details zu den einzelnen Themen klickt auf die jeweiligen Artikel.

Das sind die Pixel 8a-Farben

Google wird in gut vier Wochen das Pixel 8a vorstellen, das vielleicht als vorerst letztes Budget-Generation unter dem Dach der Pixel-Geräte auf den Markt kommen wird. Längst sind alle technischen Details bekannt, doch über die geplanten Farben gab es noch einige Spekulationen – bis jetzt. Vor wenigen Tagen ist umfangreiches Bildmaterial des Smartphones geleakt, das uns das Gerät in allen verfügbaren Farben zeigt.

Die Bezeichnungen der Farben sind vielleicht noch nicht ganz final, aber die Bilder stammen aus offizieller Quelle und zeigen somit die weltweit verfügbaren Farben.

» Googles Pixel 8a in allen Farben









So könnt ihr die Android 15 Beta installieren

Google hat die erste Android 15 Beta veröffentlicht und wir zeigen euch, wie ihr diese in nur wenigen Schritten auf euren Pixel-Smartphones installieren könnt.

» So installiert ihr die Android 15 Beta auf eurem Pixel

Hey Pixie kommt – Googles neuer Sprachassistent

Mit den Pixel 9-Smartphones soll ein neuer Sprachassistent starten, der laut ersten Leaks auf die passende Bezeichnung Pixie hört. Wir fassen anlässlich eines neuen Leaks rund um diesen Bereich alle Informationen zum neuen Assistenten zusammen.

» Alle Infos zum kommenden Pixie-Sprachassistenten

Pixel Kamera Pro-Modus nutzen

Smartphone-Kameras nehmen den Nutzern sehr viel ab und sorgen durch optimale Einstellungen dafür, dass jeder Schnappschuss im Rahmen der Möglichkeiten perfekt wird. Wer selbst Hand anlegen und die wichtigsten Werte anpassen möchte, kann das mit dem Pro-Modus in der Pixel Kamera auf den Pixel 8-Smartphones tun.

» Google gibt Tipps und Tricks zum Pixel Kamera Pro-Modus

Neue Pixel-Smartphones erhalten Satellitenkommunikation

Mit der nächsten Pixel-Generation wird Google die Satellitenkommunikation einführen, die wohl von allen Geräten der 2024er-Serie unterstützt werden soll. Ein neues Modem im Tensor-SoC soll für die Unterstützung sorgen, die für die Kommunikation mit den Satelliten notwendig ist.

» Pixel 9, Pixel Tablets 2 und mehr mit Satellitenkommunikation









Vier Pixel 9-Smartphones!

Dachten wir zuerst an zwei Pixel 9-Smartphones, wissen wir seit wenigen Wochen von gleich drei Geräte und seit dieser Woche reden wir sogar von vier Pixel 9-Smartphones. Denn das Pixel Fold 2 wird wohl ein Pixel 9 Pro Fold werden und sich somit stark an die nächste Generation anlehnen, statt als vollständiger Einzelkämpfer auf den Markt zu kommen.

» Das Pixel Fold 2 wird ein Pixel 9-Smartphone

Pixel VPN bleibt wohl bestehen

Das Google One VPN wird eingestellt, aber was wird aus dem darauf aufbauenden Pixel VPN? Google hat sich zwar nicht offiziell geäußert, aber es steht sehr stark zu vermuten, dass dieses noch sehr lange Zeit erhalten bleibt.

» Pixel VPN überlebt das Google One VPN

Pixel Kamera konzentriert sich auf KI-Fotos

Laut Googles Pixel Kamera-Team erwarten sich die Nutzer gar nicht mehr, dass die Realität möglichst perfekt abgebildet wird. Stattdessen konzentriert man sich schon seit einigen Jahren darauf, die Fotos per KI zu verbessern oder besser gesagt zu manipulieren. In den nächsten Jahren soll das noch stark zunehmen, denn man hat eine lange Pipeline an geplanten KI-Funktionen.

» Pixel Kamera verabschiedet sich von der Realität

» Pixel Kamera erhält viele neue Funktionen









Googles große Android-Pixel-Umstrukturierung

Google hat eine große und sicherlich sehr relevante Umstrukturierung rund um die Marke Pixel bekannt gegeben. Diese wandert gemeinsam mit Android, Chrome, Google Fotos, Google One und einigem mehr unter ein gemeinsames Dach und soll deutlich ausgebaut werden. Man plant mehr Produkte, mehr KI, schnellere Updates und schafft sich nach eigenen Angaben die Möglichkeit, innovativer als bisher zu sein. In den nächsten zwei bis drei Jahren, vielleicht schon eher, könnte das große Auswirkungen auf das Pixel-Portfolio haben.

» Alle Infos zur Umstrukturierung

» Umstrukturierung für den KI-Boost

» Volle Android-Power nur noch mit Pixel?

