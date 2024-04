Pixel 9, Pixel Fold 2 & Pixel Tablet 2: Google soll die Satellitenkommunikation unterstützen – auch für SMS?

Google arbeitet schon seit längerer Zeit an der Satellitenkommunikation für Android und dürfte diese mit der nächsten Generation weiter verbreiten wollen. Schon vor einigen Tagen sind eindeutige Hinweise für eine breitere Nutzung in Android 15 aufgetaucht und wie jetzt bekannt wurde, sollen die kommenden Pixel-Geräte allesamt mit einem neuen Modem ausgestattet sein, das diesen Standard in der neuesten Spezifikation unterstützt.



Eigentlich sollte die Satellitenkommunikation schon bei Android 14 eine wichtige Rolle spielen, doch das Ganze hat sich offensichtlich auf Android 15 verschoben und soll ab der kommenden Version des Betriebssystems nicht nur für Notrufe, sondern auch für normale Textkommunikation geöffnet werden. Damit das funktioniert, müssen natürlich die entsprechenden technischen Voraussetzungen gegeben sein. Das ist im Google-Universum die Aufgabe des Pixel-Teams.

Wie jetzt bekannt wurde, wird der kommende Google-SoC Tensor G4 ein neues Samsung-Modem verbauen, das die neueste Generation der notwendigen Spezifikationen für die Satellitenkommunikation unterstützt. Das würde für alle Geräte gelten, für die wir die Nutzung des Tensor 4G erwarten: Pixel 9, Pixel 9 Pro, Pixel 9 Pro XL, Pixel Fold 2 und Pixel Tablet 2. Grundsätzlich ist schon die dritte Tensor-Generation zur Satellitenkommunikation in der Lage, nutzt diese bisher allerdings nicht.

Es ist zu erwarten, dass Google rund um dieses Thema einen großen Schritt machen und das Ganze, obwohl es nur einen bescheidenen funktionellen Umfang hat, sicherlich auch bewerben wird. Ich hatte hier im Blog bereits das Ende aller Funklöcher ausgerufen und genauso könnte Google das im Pixel-Marketing dann auch erwähnen. Es bleibt spannend, in welchem Umfang man das Ganze außerhalb der Notruffunktionen nutzbar machen wird.

» Android 15: So könnt ihr die erste Beta auf eurem Pixel-Smartphone installieren + kurze FAQ zur neuen Version

[9to5Google]