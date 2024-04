Android: Das Ende der Funklöcher? Google wird die Satellitenkommunikation für alle Nutzer freischalten

Der größte Feind eines Smartphone-Nutzers sind die Funklöcher, die zwar je nach Region immer weiter abnehmen, aber dennoch ein unausweichliches Problem sind, gegen das man weitestgehend machtlos ist – aber vielleicht nicht mehr lange. Denn Google wird mit Android 15 die Satellitenkommunikation einführen und könnte mit dieser dafür sorgen, dass immer und überall Handy-Empfang herrscht.



Wer in Ballungszentren oder zumindest recht gut bewohnten Gebieten wohnt, für den sind Funklöcher seit vielen Jahren ein Fremdwort – aber das kann sich sehr schnell ändern, sobald man auf etwas einsameren Pfaden unterwegs ist. Und dazu müsst ihr nicht einmal in den dichten Wald gehen, sondern auch eine ausgedehnte Wanderung oder der Besuch sehr abgelegener Orte kann schnell dazu führen, dass das Empfangssignal des Smartphones in den Keller geht oder gar vollständig abbricht.

Ist der Empfang erst einmal weg, ist man als Nutzer machtlos und kann nichts dafür tun, um diesen in irgendeiner Form wiederherzustellen – zumindest gilt das heute noch. Doch mit Android 15 kann sich das ändern, denn Google startet die Satellitenkommunikation und kann es den Smartphones somit unabhängig vom Standort ermöglichen, eine Verbindung aufzubauen. In einem entdeckten Support-Text wird beschrieben, dass dazu lediglich die freie Sicht auf den Himmel gegeben sein muss – was gerade in einer Funkloch-Region kein großes Problem sein sollte.

Während wir zuerst davon ausgingen, dass sich die Satellitenkommunikation nur für die Kontaktierung von Notrufdiensten nutzen lassen soll, wissen wir mittlerweile, dass man auch Textnachrichten an ALLE Nutzer senden können wird. Dadurch wird faktisch erreicht, dass man immer und jederzeit jede beliebige Person kontaktieren kann. Denn es muss ja nicht immer gleich die Notrufzentrale sein 🙂









Nachrichten per Satellit versenden

In der Google Messages-App heißt es, dass bei einer Satellitenverbindung nur Textnachrichten ohne jegliche Medien versendet werden können. Ein Telefonat ist nicht möglich und natürlich lassen sich auch keine Bilder oder sonstigen Anhänge versenden. Das ist angesichts der Bandbreite der wenigen gemeinsam genutzten Satelliten nicht überraschend, aber wir stehen ja auch noch ganz am Anfang dieser Geschichte. Ähnlich wie damals die SMS zur Nutzung vorhandener Kapazitäten begann, können es später vielleicht längere Nachrichten oder auch eine hochkomprimierte Sprachtelefonie werden.

Außerdem wollen wir nicht vergessen, dass Google vor einiger Zeit mit Elon Musks Starlink in Verbindung gebracht wurde, das bekanntlich Highspeed-Internet per Satellit bietet. Zwar zu einem stolzen monatlichen Preis, aber vielleicht kann Google mit mehreren Milliarden Android-Smartphones in der Hinterhand einen guten Preis bei Starlink oder einem der weniger bekannten Konkurrenten aushandeln, sodass auch eine echte Telefonie oder der Medienversand sehr günstig angeboten werden kann.

Ich denke, dass wir nicht mehr weit davon entfernt sind, dass Funklöcher vollständig der Vergangenheit angehören – und das für weltweit alle Android-Nutzer und in der Folge dann sicherlich auch für iOS-Nutzer, die bisher schon eine Satellitenkommunikation für Notfälle nutzen können. Der Ausbau der Kapazitäten ist dann das nächste Thema, aber wenn man erst einmal kurze Textnachrichten von der Spitze des Mount Everest, aus dem Amazonas oder aus dem Zentrum der Sahara versenden kann, dann ist das besser als gar nichts.

