Google Messages: Geburtstagserinnerungen wurden eingestellt – praktische Funktion zurückgezogen

Die Android-App von Google Messages hat in den letzten Monaten viele neue Funktionen erhalten, die sich zuletzt vor allem auf visuelle Spielereien bezogen und den Messenger-Alltag etwas bunter machen sollen. Aber es werden auch immer wieder Funktionen eingestellt und jetzt wird ein Feature entfernt, das wirklich praktisch war: Google Messages stellt die Erinnerungen an Geburtstage ein.



Google Messages bietet seit etwa einem Jahr die Möglichkeit, direkt in der Messenger-Oberfläche an den Geburtstag eines Kontaktes zu erinnern. Diese sehr praktische Funktion basiert einfach auf der Anbindung der Kontakte-App, in der der Geburtstag hinterlegt ist. Die Erinnerung erfolgt direkt auf der Messages-Startseite, so wie ihr das auf dem folgenden Screenshot sehen könnt. Optional lässt sich das Ganze bei Nichtgefallen abschalten.

Doch offenbar wurde dieses Feature nur von wenigen Nutzern verwendet oder es passt nicht mehr in die Strategie des Messaging-Teams, das sich lieber auf viele bunte Animationen konzentriert. Denn die Funktion wird in diesen Tagen aus dem Messenger entfernt, natürlich wie üblich ohne Ankündigung. Das bedeutet, dass man das bei einem solchen Feature erst später bemerkt, wenn man die ersten Geburtstage verpasst hat, falls man sich auf diese App verlassen hat. Ärgerlich.

Erst vor wenigen Wochen sind die Geburtstage aus dem Google Kalender verschwunden, aber das hatte einen anderen Grund und steht bisher nicht mit einer Einstellung im Zusammenhang. Wir haben euch gezeigt, wie ihr in nur wenigen Schritten die Geburtstage im Google Kalender wieder anzeigen könnt.

[9to5Google]