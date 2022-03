Google Messages: Geburtstagserinnerungen werden ausgerollt – Messenger erinnert an alle Ehrentage

Nutzer von Google Messages dürfen sich schon bald über neue Features im Messenger freuen, die sich in Vorabversionen bereits gezeigt haben – inklusive einer möglichen Google Fotos-Integration. Schon jetzt wird eine neue Funktion ausgerollt, mit der in einem Messenger wohl nur die wenigsten Menschen rechnen würden: Eine Erinnerung an den Geburtstag der Kontakte.



Messages wird von Google als Standard-Messenger positioniert, mit dem man gegen WhatsApp & Co antreten möchte – bisher allerdings mit überschaubarem Erfolg. Vielleicht kann ja ein neues Feature etwas daran ändern, das in diesen Tagen für alle Nutzer ausgerollt: Die allseits (un)beliebten Geburtstagserinnerungen. Hat ein Kontakt laut den Daten im Telefonbuch seinen Ehrentag, gibt es ein Torten-Symbol im Vorschaubild sowie eine Erinnerung über der Konversationsliste.

Der Zweck soll es natürlich sein, dass man der Person direkt in Messages einen lieben Geburtstagsgruß schreibt. Erinnert ein wenig an die viele Jahre von Facebook angebotene Funktion, die zu massenhaft Geburtstagsgrüßen von Personen geführt hat, bei denen man sich gar nicht mehr so genau erinnert, woher man sie eigentlich kennt. Wer also demnächst vermehrt Geburtstagsgrüße per SMS oder in Google Messages erhält, der weiß woher das kommt. Fraglich allerdings, wie viele Menschen die Geburtstage anderer Personen außerhalb der engeren Familie in die Kontakte eintragen.

[AndroidPolice]

