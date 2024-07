Pixel 9: Umfangreicher Marketing-Leak verrät viele neue Informationen zu den Smartphones (Galerie)

Google lädt in wenigen Wochen zum ‚Made by Google 2024‘-Event, das hauptsächlich die Pixel 9-Smartphones hervorbringen wird, die in diesen Tagen wenig überraschend sehr umfangreich geleakt wurden. Jetzt ist auch noch einiges an Marketingmaterial durchgesickert, das man eigentlich erst ab dem 13. August zeigen wollte und weitere interessante Details verrät. Und es gibt Bestätigungen für bisherige Vermutungen.



In diesen Tagen können wir uns vor Pixel 9-Leaks kaum retten, sodass auch hier im Blog nicht mehr alles einzeln aufgearbeitet werden kann (und aufgrund der Mini-Infos auch gar nicht muss). Doch jetzt sind noch einmal interessante Bilder durchgesickert, die das Marketingmaterial rund um die Pixel 9-Smartphones zeigen. Auf diesen bestätigt sich wenig überraschend das neue Design sowie die schon vor einigen Wochen durchgesickerten magischen Funktionen.

Schaut euch einfach einmal die folgenden Bilder an, die schon bald in vielen Onlineshops zu sehen sein werden und den Beginn des Pixel 9-Marketings bilden. Man spricht von einem neuen Pixel-Design, von sieben Jahren Android-Updates und Pixel Feature Drops. Aber auch das für ein ganzes Jahr kostenlose Gemini Advanced Premium wird erwähnt. Es zeigt sich, wie sehr diese Generation von der Gemini-KI dominiert wird, sodass es spannend sein wird, ob Google die Nutzer tatsächlich von deren Nutzung überzeugen kann.









