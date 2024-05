Google Kontakte: Navigation wird weiter umgebaut – FAB verschwindet oder wird ausgebaut (Screenshots)

Der Umbau von Google Kontakte am Smartphone geht weiter und bringt jetzt wieder eine geänderte Oberfläche, an die sich die Nutzer gewöhnen müssen. In dieser Runde betrifft es den Floating Action Button (FAB), bei dem man sich wohl selbst noch nicht ganz sicher ist, ob man ihn benötigt oder nicht. Denn während er bei den meisten Nutzern verschwunden ist, taucht er bei einigen jetzt an noch mehr Stellen auf.



Bei Google Kontakte sind seit einiger Zeit die Designer am Werk: Vor einigen Monaten wurde in einem ersten Schritt das Hamburger-Menü entfernt und erst vor wenigen Wochen hat man die Navigation vollständig umgebaut. Nachdem diese beiden Schritte abgeschlossen und für alle Nutzer ausgerollt sind, geht es jetzt in die nächste Runde. Diesmal betrifft es die letzte Konstante, die lange Zeit in vielen Google-Apps zu finden war: Den Floating Action Button (FAB).

Bei den meisten Nutzern verschwindet der Button mit dem jüngsten Update und entfernt damit die Funktion, einen neuen Kontakt hinzuzufügen. Diese steht natürlich auch an anderer Stelle zur Verfügung und ist jetzt mit einem oder zwei Schritten mehr zu erreichen. Auch wenn das Entfernen des Buttons ein merkwürdiger Schritt für eine App ist, die man in den meisten Fällen wohl nur zum Anlegen eines neuen Kontakts öffnet, sorgt es doch für eine aufgeräumtere Oberfläche.

Kurios ist, dass man sich bei dieser Änderung trotz Rollout wohl noch nicht ganz sicher ist. Denn während der Button bei den allermeisten Nutzern verschwunden ist, taucht er bei anderen nun in allen Sektionen der App auf. Auch dort, wo er zuvor niemals zu sehen war.

