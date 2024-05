Gemini & Google Messages: Der KI-ChatBot ist jetzt als Gesprächspartner im Messenger nutzbar (Screenshots)

Die Integration des KI-ChatBot Gemini in die wichtigsten Google-Produkte macht in diesen Tagen große Fortschritte, denn neben Workspace, GMail und Google Fotos wird jetzt auch eine bereits seit einigen Monaten in der Beta verfügbare Integration freigeschaltet: Gemini steht jetzt als Gesprächspartner im Messenger Google Messages bereit, der darin fast in gewohnter Umgebung genutzt werden kann.



Die Nutzung eines KI-ChatBots findet bei allen aktuellen Lösungen in Form einer Konversation statt, bei der eine direkte Unterhaltung mit den Algorithmen geführt wird – damit erklärt sich auch die genutzte Bezeichnung „ChatBot“. Daher liegt es wohl nahe, Gemini nicht nur in Apps wie GMail oder Google Fotos zu integrieren, sondern eben auch in einer solchen App, wo Konversationen und Chat-Unterhaltungen an der Tagesordnung sind: In Google Messages.

Gemini integriert sich in die Liste der Gesprächspartner und steht dort jederzeit per Chat bereit. Ihr öffnet also einfach den smarten KI-Gesprächspartner und stellt ihm die gewünschten Anfragen oder Aufforderungen. Auch die Antworten werden direkt in der Messenger-Umgebung gegeben. Dadurch gibt es vielleicht die eine oder andere Einschränkung, aber grundsätzlich könnte man das einfach nur als alternative Oberfläche für Gemini bezeichnen.

Ob das in der aktuellen Form wirklich notwendig ist, denn Gemini ist unter Android nur einen Knopfdruck weit entfernt und kann darüber schneller aufgerufen werden als dieser Gesprächspartner, aber der Funktionsumfang wird sicherlich noch weiter ausgebaut.









Das Ganze erinnert zunächst ein wenig an den gefloppten Messenger Google Allo, der als erstes Produkt überhaupt damals den Zugriff auf den Google Assistant bot. Der Assistant stand ebenfalls als Gesprächspartner bereit und konnte auch innerhalb von Konversationen oder Gruppenchats integriert und direkt angesprochen werden. Diese Möglichkeit bietet Gemini vorerst nicht, denn es bleibt beim Einzelchat mit der KI. Mutmaßlich auch deswegen, damit nur zahlende Nutzer Zugriff erhalten und nicht alle anderen Nutzer in einer möglichen Gruppenkonversation.

Gemini in Googel Messsages startet zuerst für US-Nutzer und viele weitere Länder in englischer Sprache, allerdings noch nicht im europäischen Raum. Übrigens ebenso wie die Gemini-App, die nach wie vor offiziell noch nicht in Europa genutzt werden kann. Das lässt sich freilich umgehen und es dürfte nur noch eine Frage von Wochen sein, bis Google den KI-ChatBot auch hierzulande in vollem Umfang freischalten kann – auch in Google Messages.

[Google-Blog]

