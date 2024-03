Google Kontakte: Neue Navigation für die Android-App ist da – verabschiedet sich vom Hamburger-Menü

Die Android-App Google Kontakte dürfte als eigenständige Anwendung vielleicht nicht ganz so häufig genutzt werden, sollte aber natürlich dennoch eine übersichtliche Navigation besitzen. Das weiß man auch bei Google und rollt jetzt einige Änderungen an der Oberfläche aus. So verabschiedet man sich endgültig vom ohnehin recht leeren Hamburger-Menü und strukturiert auch die Suchfilter neu.



Google Kontakte besitzt unter Android schon seit langer Zeit gleich zwei Navigationsbereiche, die es auf den ersten Blick nicht leicht machen, den passenden Inhalt zu finden. Neben der Navigationsleiste am unteren Rand gibt es seit vielen Jahren das Hamburger-Menü, das zuletzt nur noch ein Überbleibsel einer damaligen Hauptnavigation gewesen ist. Daher ist es nur konsequent, dass man sich mit dem jüngsten Update endgültig von diesem verabschiedet.

Auf den ersten beiden Screenshots seht ihr die alte Variante und auf den letzten beiden die neue Oberfläche. Das ohnehin kaum genutzte Hamburger-Menü verschwindet, genauso wie der dazugehörige Button. Dieser wird durch ein Suchen-Icon ersetzt, das die Suchfunktion der Kontaktverwaltung hervorhebt. Außerdem baut man bei den Filtern um, sodass die Oberfläche etwas einfacher zu erfassen ist, als es zuvor der Fall gewesen ist.

Das neue Design wird ab sofort ausgerollt und sollte im Laufe der nächsten Tage bei allen Nutzern ankommen.

