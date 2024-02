Android: Google Kontakte bringt Nachrichten auf den Homescreen – ein neues Widget kommt (Teardown)

Die Android-App von Google Kontakte hat zuletzt eine Reihe von Anpassungen an der Oberfläche sowie neue Funktionen erhalten und jetzt steht das nächste Update vor der Tür. Ein Teardown der aktuellen Version hat ergeben, dass das Homescreen-Widget um die Darstellung der zuletzt empfangenen Nachricht erweitert werden soll.



Google Kontakte bietet allen Nutzern die Möglichkeit, einzelne eingetragene Kontakte per Widget auf dem Homescreen abzulegen und diese darüber schnell zu kontaktieren. Das Widget ist sehr flexibel gehalten und kann daher in ganz unterschiedlichen Größen abgelegt werden – siehe folgenden Screenshot. Offenbar will man diesen Platz in den größeren Varianten schon bald besser nutzen.

See messages on your widget

To see and respond to the latest messages from your contacts, allow notification access for Contacts.