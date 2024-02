Android: Microsoft Copilot ersetzt Google Assistant, Gemini und Co – kann als Standard eingestellt werden

Die erste Runde der smarten Sprachassistenten ging unter Android eindeutig an den Google Assistant, der trotz Konkurrenz der absolute Standard in diesem Bereich gewesen ist und diese Rolle nun zunehmend an Gemini abgibt. Jetzt tritt auch Microsoft auf den Plan, dass die Verbreitung des Copilot vorantreiben will. Die noch recht wacklige Android-App lässt sich bereits jetzt als Standard festlegen.



Im Wettlauf zwischen Google Assistant und Cortana (wenn es diesen überhaupt ernsthaft gegeben hat), war der Sieger eindeutig. Doch bei der zweiten Generation heißt es Gemini vs. Microsoft Coppilot, bei dem die Vorzeichen etwas anders stehen. Denn Microsoft hat im KI-Bereich ein starkes Standing, drückt den Copilot in den kommenden Monaten allen Windows- und Office-Nutzern aufs Auge und wird außerdem die Copilot-Taste auf Windows-Geräten einführen.

Jetzt wurde entdeckt, dass sich die Copilot-App unter Android als Standard für Sprachassistenten festlegen lässt. Eine entsprechende Systemeintragung hat die App kürzlich erhalten, sodass die Nutzer diesen Weg wählen können. Das ist derzeit aufgrund der wackligen Entwicklung der App zwar noch nicht unbedingt empfohlen, aber dass Microsoft überhaupt den Anspruch auf diese Rolle haben will zeigt schon, dass sich da in kurzer Zeit einiges tun dürfte.

Ich denke, dass der Wettlauf zwischen Google und Microsoft in all den verbundenen Produktbereichen (Gemini vs. Copilot, Workspace vs. Office, ChromeOS vs. Windows) in nächster Zeit sehr interessant werden wird.

