YouTube Music: Neue Downloadfunktion für Songs und Podcasts wird für erste Desktopnutzer ausgerollt

Die Musikstreamingplattform YouTube Music dürfte von vielen Desktopnutzern direkt im Browser oder als Progressive Web App genutzt werden, um sich im Hintergrund mit Musik berieseln zu lassen. Jetzt wird ein neues Feature ausgerollt, das erst vor wenigen Tagen erstmals entdeckt wurde und sehr praktisch sein kann: Einzelne Songs oder Podcasts lassen sich herunterladen und ganz ohne Internetverbinudung im Browser abspielen.



Das Musikstreaming von YouTube Music ist nachvollziehbarerweise auf eine ständige Internetverbindung angewiesen – das gilt zumindest am Desktop. Am Smartphone gibt es einen Cache sowie eine Downloadfunktion und genau eine solche rollt man jetzt auch für Desktopnutzer aus. Es lassen sich einzelne Songs oder Podcasts herunterladen, die anschließend im Downloadbereich abgelegt sind. Dieser ist über die Mediathek abrufbar und zeigt sich in Form einer Playliste mit heruntergeladenen Titeln.

Eine Limitierung scheint es nicht zu geben, sodass die Grenze lediglich der lokale Browsercache ist, den man vielleicht nicht zu sehr belasten sollte. Es empfiehlt sich daher, nur wirklich wichtige Inhalte (etwa Podcastfolgen für unterwegs) herunterzuladen, die dann ohne Internetverbindung abgespielt werden können. Die einzige Einschränkung ist die Verfügbarkeit der Titel, die auf 30 Tage ohne Online-Anbindung limitiert ist. Heißt: YouTube Music muss mindestens alle 30 Tage einmal eine Verbindung zu den Servern aufgebaut haben, dass die Titel weiterhin verfügbar sind.

Eine offizielle Ankündigung gibt es bisher nicht, bei mir ist die Funktion im Laufe des gestrigen Tages freigeschaltet worden.

