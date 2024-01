YouTube Music: Schwebendes Overlay wird überarbeitet – enthält drei Buttons mit den wichtigsten Features

Die Streamingplattform YouTube Music hat sich in den letzten Jahren recht rasant weiterentwickelt und dabei viele neue Features erhalten, die in der Oberfläche untergebracht werden wollten. Daher befindet man sich schon jetzt in der Phase, bei der die Oberfläche ein wenig aufgeräumt wird. Ein neues Overflow-Menü soll den Zugriff auf die wichtigsten Funktionen jetzt hervorheben.



Die Oberfläche von YouTube Music wird ein wenig aufgeräumt: Das während eines aktiven Streams abrufbare schwebende Menü vom unteren Rand enthält eine ganze Reihe von Funktionen, wobei nicht alle häufig genutzt werden. Das weiß man auch bei den YouTube Music-Entwicklern und rollt jetzt ein überarbeitetes Menü aus, das ihr auf dem rechten Screenshot sehen könnt. Der große Unterschied besteht darin, dass die drei wichtigsten Features in großen Buttons am oberen Rand untergebracht werden.

Zu den aus Sicht von YouTube Music wichtigen Funktionen gehört der Wechsel zum nächsten Titel, das Speichern des aktuellen Titels in einer Playlist sowie das Teilen des Songs. Weiterhin gibt es am oberen Rand das Standardmenü mit der Titelangabe, dem Coverbild, dem Button für den Daumen nach oben sowie die Möglichkeit zum Schließen des Menüs. Weitere Menüs sind vom Redesign bisher noch nicht betroffen, doch die großen Buttons als Designelement dürften sicherlich demnächst auch an anderen Stellen auftauchen.

