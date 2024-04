Android Auto & Google Maps: Neue Oberflächen werden ausgerollt – optimieren das Auto-Design (Screenshots)

Auf der Infotainment-Plattform Android Auto gibt es eine Reihe wichtiger Apps, wobei die Google Maps Navigation sicher zu den am meisten genutzten gehört – sowohl aktiv als auch passiv. Im Zuge aktueller Anpassungen an der Oberfläche erhält in diesen Tagen auch die Kartenplattform ein Update, mit dem die Nutzung der wichtigsten Elemente durch stärkere Hervorhebung erleichtert werden soll.



Bei Android Auto haben in diesen Tagen wieder die Designer das Sagen, denn es gibt Änderungen an den Oberflächen, die vielen Nutzern vielleicht nicht auf den ersten Blick auffallen, aber dennoch die Verwendung der entsprechenden Apps erleichtern. Wir haben bereits über die überraschend ausgerollte neue Oberfläche für die Einstellungen berichtet und jetzt blicken wir noch zu Google Maps.

Da sich die Oberflächen der Android Auto-Apps innerhalb der jeweiligen Kategorien insgesamt recht ähnlich sehen, gibt es für App-Entwickler und die Designer nicht ganz so viele Möglichkeiten, um sich abzuheben. Daher fallen auch bei Google Maps oder ähnlichen Apps die Design-Überarbeitungen nicht ganz so umfangreich aus, wie man es von anderen Plattformen erwarten würde. Jetzt zeigt sich ein überarbeitetes Design für die Android Auto-App von Google Maps, das ihr auf den Screenshots oben und unten sehen könnt. Auf den ersten Blick hat sich nicht viel getan, was auch beabsichtigt ist, aber im Detail gibt es Anpassungen.

Schaut euch einmal die folgenden beiden Screenshots an, auf denen die überarbeitete Google Maps-Oberfläche für Android Auto sowohl in der hellen Standardansicht als auch im dunklen Modus zu sehen ist. Vor allem im dunklen Design fallen die Anpassungen rund um die Suchleiste auf, die sowohl die Umrandung als auch die Darstellung der Standardziele betreffen.









Zuerst fällt auf, dass die Icons für die beiden Standardziele HOME und WORK hervorgehoben werden und sich dadurch von den anderen Zielvorschlägen der Routenplanung abheben. Die Hervorhebung ist im dunklen Design stärker sichtbar als in der hellen Variante. Die zweite Änderung betrifft die Suchleiste, denn diese ist nun ein Teil der Ergebnisse und hat keine eigene Umrandung mehr. Dadurch wirkt das Ganze mehr verbunden und ermöglicht vielleicht auch den schnellen Wechsel der Finger zwischen Suchleiste und Ergebnisse.

Die neue Oberfläche zeigt sich seit dieser Woche bei immer mehr Nutzern und sollte sich bereits im Rollout befinden. Achtet bei der nächsten Fahrt einfach einmal darauf, ob ihr es schon erhalten habt.

