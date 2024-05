Google Pixel Buds Pro 2: Zweite Generation der smarten Kopfhörer kommt – mit Gemini-Integration? (Leak)

Nachdem Google die Präsentation der beiden neuen Pixel-Produkte Pixel 8a und Pixel Tablet vorgezogen hat, könnte man auch noch ein weiteres erwartetes neues Produkt schon in dieser Woche vorstellen: Vor einigen Wochen hat uns ein Leak verraten, dass Google in Kürze neue Pixel Buds Pro 2>/a> auf den Markt bringen will, die den Schwerpunkt auf wichtige Bereiche legen soll, mit denen die Produktreihe seit jeher glänzen will.



Vor ziemlich genau zwei Jahren hat Google erstmals die Produktreihe der Pixel Buds Pro angekündigt, die als starke kabellose Kopfhörer am Markt platziert wurden und sich sowohl funktionell als auch in puncto Ausstattung von den kleinen Brüdern der A-Serie unterscheiden. Jetzt wird es langsam Zeit für eine zweite Generation und wenn man kürzlich kursierenden Leaks glauben mag, dann stehen die Pixel Buds Pro 2 unmittelbar vor der Tür. Aber warum hat man die smarten Kopfhörer bisher noch nicht vorgestellt?

Nach der Präsentation des Pixel 8a und des neuen Pixel Tablet hätte man sicherlich auch die zweite Generation der smarten Kopfhörer vorab zeigen können. Gut möglich, dass man dies noch in einer kleinen zweiten Welle tut und die Hardware somit nicht mehr in der Flut von Software-Ankündigungen der Google I/O untergehen lassen möchte. Denn wie ich bereits in einem anderen Artikel ausgeführt hatte, wird es bei der Google I/O wieder stärker um Apps, Plattformen und KI gehen.

Doch vielleicht sind die neuen Pixel Buds Pro 2 nicht nur einfach irgendwelche smarten Kopfhörer, sondern sie könnten als erste Hardware auf den Markt kommen, in denen der KI-ChatBot Gemini tief integriert ist. Denn schon vor einigen Monaten wurde bekannt, dass man an Gemini für die Pixel Buds arbeitet, wo dieser den Vorgänger Google Assistant vollständig ablösen soll.









Sollte Google dem Muster wie bei der ersten Generation folgen, werden auch die Pixel Buds Pro 2 schon in Kürze angekündigt werden und hoffentlich (für alle Interessierten) kurz darauf in den Verkauf gehen können. Bei der ersten Generation zog sich der Verkaufsstart bis Juli, doch diesmal könnte es etwas schneller gehen. Details zur Ausstattung der neuen smarten Kopfhörern gibt es bisher noch nicht und auch Bildmaterial ist noch immer nicht aufgetaucht. In puncto Design dürfte sich abseits von neuen Farben vermutlich auch gar nicht so viel tun.

Die Schwerpunkte für die zweite Generation werden sicherlich wieder bei der Software liegen, die dann hoffentlich mit einem noch weiter verbesserten Active Noise Cancelling glänzen kann. Aber auch eine Wette auf deutlich verbesserte KI-Funktionen sowie die tiefere Integration von Gemini als KI-Assistent würde man wohl nicht verlieren. Aber auch eine Anbindung an ‚Mein Gerät finden‘ ist mehr als wahrscheinlich.

