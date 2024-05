Pixel 8a + Pixel Tablet Vorbestelleraktionen: 150 Euro Eintauschbonus + Pixel Buds-Kopfhörer gratis

Google hat gestern Nachmittag recht überraschend das Pixel 8a sowie das Pixel Tablet vorgestellt, deren Ankündigungen wir eigentlich erst für die kommende Woche erwartet hätten. Um die zukünftigen Nutzer auch weiterhin positiv zu überraschen, gibt es nur wenige Tage zwei interessante Vorbestelleraktionen, die ihr euch bei Interesse nicht entgehen lassen solltet.



Vielleicht als Konter auf das gestrige Apple-Event hat Google nur wenige Minuten nach den iPad-Ankündigungen sowohl das neue Pixel 8a-Smartphone als auch das neue alte Pixel Tablet vorgestellt. Dadurch gingen die beiden Ankündigungen vielleicht etwas unter – ebenso wie die derzeit angebotenen Vorbestelleraktionen für die beiden Geräte. Diese wollt ihr aber vielleicht nicht verpassen.

Pixel 8a mit 150 Euro-Eintauschprämie zusätzlich

Das Pixel 8a kann ab sofort ab 549 Euro vorbestellt werden, wobei man diesmal nicht auf ein Bundle, sondern auf eine Eintauschaktion setzt. Wer sein altes Smartphone gegen ein Pixel 8a eintauscht, erhält jetzt nicht nur den üblichen Wert, sondern bis zu 150 Euro Extra. Laut Google Store können somit bis zu 530 Euro gespart werden, womit der Smartphone-Preis auf sensationelle 19 Euro gedrückt wird – was aber ehrlicherweise wohl nur die allerwenigsten Nutzer sinnvoll tauschen würden. Dennoch, die zusätzliche Tauschprämie gilt auch bei Media Saturn und Amazon.

Pixel Tablet + Pixel Buds A Gratis

Das Pixel Tablet ist jetzt auch einzeln ohne Standfuß erhältlich und damit nicht nur deutlich günstiger, sondern auch noch in einer bei Amazon erhältlichen Bundle-Aktion verfügbar. Ihr bekommt das Pixel Tablet einzeln für 499 Euro und zusätzlich die Pixel Buds A Gratis dazu. Damit seid ihr schon einmal medial gut ausgestattet – vielleicht kauft ihr ja auch das Pixel 8a – und in wenigen Tagen dürfte Google ein großes Pixel Tablet-Update sowie zusätzliche Hardware in Form einer Tastatur und eines Eingabestifts vorstellen.

