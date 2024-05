Google Fotos & Gemini: Das ist der neue KI-Assistent – ‚Ask Photos‘ bringt einen ChatBot in die App (Video)

Die Fotoplattform Google Fotos war eines der ersten Produkte, das mit einer starken Künstlichen Intelligenz ausgestattet wurde, um die automatische Organisation, Gesichtserkennung und mehr überhaupt möglich zu machen. Demnächst soll Gemini mit Ask Photos einziehen und als separat verfügbarer ChatBot ganz neue Möglichkeiten bieten, die Bilder im eigenen Stream zu entdecken und in aufbereiteter Form präsentiert zu bekommen.



Wer an Künstliche Intelligenz in alltäglichen Google-Produkten denkt, könnte recht schnell auf Google Fotos kommen, das sich vor allem durch seine Bilderkennung, Objekterkennung und Gesichtserkennung auszeichnet. Diese wird für die Suchfunktion und die automatische Organisation der Bilder und Videos benötigt, hat rein funktionell aber schon lange kein erwähnenswertes Update mehr erhalten. Das wird sich schon bald ändern.

Denn im Rahmen der Google I/O hat man Ask Google Photos (by Gemini) angekündigt. Dabei handelt es sich um einen integrierten KI-ChatBot, der mit vielen unterschiedlichen Anfragen und Aufgaben rund um das eigene Fotoarchiv gefüttert werden kann. Die Antworten können je nach Anfrage sowohl aus einzelnen Bildern, Bildersammlungen oder auch zusätzlichen Informationen bestehen.

So könnt ihr den KI-ChatBot etwa nach den Mottos der letzten Geburtstagspartys eures Kindes fragen. Der Gemini-Foto-Bot wird dies verstehen, euch die Fotos der letzten Geburtstagsfeiern heraussuchen und passend dazu – wenn die KI es erkannt hat – auch das Motto bzw. dominierende Thema angeben. Als weiteres Beispiel nennt man die Anfrage nach den letzten Klettertouren, wobei ihr sowohl die Fotos als auch die jeweilige Location und die Anzahl der bestiegenen Berge erhaltet. Natürlich abhängig davon, dass Fotos mit entsprechenden Meta-Informationen (Standortdaten) existieren.









Aber der Gemini-Bot in Google Fotos soll nicht nur Bilder zusammenstellen, sondern kann auch die in der Cloud befindlichen Aufnahmen einzeln auswerten und Informationen daraus ziehen. Auf der großen Bühne wurde etwa gezeigt, wie ihr den Bot nach eurem Autokennzeichen fragen könnt. Dieser durchsucht daraufhin das Archiv nach Fahrzeugen und damit verbunden nach Hinweisen, dass es sich um euer eigenes Auto handelt. Existiert mindestens ein Foto, erhaltet ihr das Kennzeichen dazu.

Aber auch die Frage nach dem Ablaufdatum von Gutscheinen kann Gemini euch beantworten, sofern ihr diese fotografiert habt. Es sind viele kleine Dinge der visuellen Suche in persönlichen Fotos, die in der Form nur Google Fotos bieten kann. Man betont, dass die Fotos weiterhin privat bleiben, nicht in anderen Google-Produkten und auch nicht vom globalen Gemini verwendet werden. Der große Vorteil gegenüber der normalen Suchfunktion sind die natürlich formulierten Fragen, die direkten Antworten statt nur reiner Bildergebnisse sowie die aufbereiteten Sammlungen.

Ask Google Photos soll im Laufe des Sommers für die ersten Nutzer ausgerollt werden, wobei man sich zuerst wie üblich auf US-Englisch und die amerikanischen Nutzer konzentriert. Wann mit einem globalen Rollout zu rechnen ist, steht noch in den Sternen.

