Google Maps: Straßen lassen sich jetzt hervorheben – praktisches Update für die Android-App (Screenshots)

Sucht man bei Google Maps nach einem bestimmten Ort, einer Stadt oder einer konkreten Adresse, wird das Ergebnis mit einem der bekannten roten Marker auf der Karte markiert. Jetzt zeigt sich unter Android ein sehr praktisches Update für die App der Kartenplattform, das die Darstellung bei der Suche nach Straßen ändert. Diese werden nun vollständig hervorgehoben.



Die Google Maps Android-App erhält in diesen Tagen ein Update, das den Nutzern dabei helfen kann, den Verlauf einer Straße auf den ersten Blick zu erfassen: Nutzt ihr die Suchfunktion und gebt nur die Straße ohne Hausnummer ein, wird ab sofort nur nur der Marker gesetzt, sondern zusätzlich die gesamte Straße mit einer dicken blauen Linie hervorheben, die in der Form auch bei der Routenplanung und Navigation verwendet wird. Auf den folgenden Screenshots könnt ihr das sehen.

Statt also wie bisher einen Marker zu setzen, der nur einen konkreten Punkt auf der Straße markieren kann, wird der gesamte Straßenverlauf hervorgehoben – und das über die gesamte Länge. Sucht ihr nach einer Autobahn, kann die hervorgehobene Strecke also auch sehr lang sein. Bisher war es so, dass Google Maps mehr oder willkürlich den Punkt auf einer Straße gesetzt hat, wenn keine Hausnummer oder ein weiteres Detail eingegeben ist. Gebt ihr jetzt eine Hausnummer ein, kommt das alte Verhalten derzeit noch zurück.

Die neue Darstellung zeigt sich in diesen Tagen bei einigen Nutzern, zuerst wurde ich aber schon vor einer Woche von einem Nutzer darauf hingewiesen. Aktuell ist es nur in der Android-App zu sehen, es gibt meiner Meinung nach aber keinen Grund, das nicht auch für den Desktop bzw. die Browserversion umzusetzen. Wirklich praktisch und sicherlich eine Verbesserung, über die sich jeder Nutzer freut, wenn sie einem erstmals begegnet.

