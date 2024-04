Google Maps Navigation: Viele neue Funktionen für E-Autos kommen – Ladestationen suchen und finden

Immer mehr Menschen sind mit einem E-Fahrzeug unterwegs, das weiß auch das Team von Google Maps und kündigt anlässlich des bevorstehenden ‚Tag der Erde‘ eine Reihe von neuen Funktionen für die Routenplanung und Navigation der Kartenplattform an. E-Auto-Fahrer dürfen sich über detailliertere Informationen zu Ladestationen freuen, genauere Wegbeschreibungen, Vorschläge in der Routenplanung und auch bei der Hotelauswahl.



In den letzten zwei Jahren hat Google Maps immer wieder größere Updates für E-Auto-Fahrer erhalten und scheint sich recht stark auf diese wachsende Gruppe der Autofahrer zu konzentrieren. Natürlich hat man auch zum bevorstehenden ‚Tag der Erde‘ etwas in petto und kündigt nun einen Schwung neuer Funktionen an, die je nach Kategorie ab sofort oder erst im Laufe der nächsten Monate ausgerollt werden.

Ladestationen schneller finden

Das Aufspüren von Ladestationen kann trotz Navigation und genauer Adressangabe manchmal gar nicht so einfach sein, denn sie sind vielleicht schlecht sichtbar, von anderen Autos zugeparkt oder einfach nicht ausreichend gut erkennbar. Das weiß man auch bei Google Maps und will den Nutzern nun eine möglichst genaue Beschreibung liefern, wo sich die Station befindet. So könnte man etwa bei Ankunft am Ziel den Hinweis erhalten „Fahren Sie in die Tiefgarage und folgen Sie den Schildern zum Ausgang. Biegen Sie kurz vor der Ausfahrt rechts ab.“ Das Ganze soll auf vielen Millionen Nutzer-Rückmeldungen basieren, siehe dazu auch folgender Punkt.









Mehr Informationen zu Ladestationen

Wenn Nutzer Ladestationen bewerten, müssen sie jetzt zusätzlich weitere Details eingeben, um die Datenbank zu füttern. Dazu gehört etwa die Frage, welcher Steckertyp genutzt wurde oder welche unterstützt werden. Aber auch die Details aus dem ersten Punkt, für die genaue Wegbeschreibung, stammen zunehmend aus dieser Quelle.

Die besten Ladestationen während der Navigation

Solltet die Google Maps Navigation bemerken, dass ihr während der Fahrt bzw. im Rahmen eines Zwischenstopps eine Ladestation benötigt, werden diese direkt auf der Karte dargestellt – inklusive einiger Informationen wie der aktuellen Verfügbarkeit sowie der Ladegeschwindigkeit. Wer also mal eben abbiegen und ein paar Minuten aufladen möchte, kann das ganz ohne weitere Interaktion tun. Dieses Update wird zuerst weltweit für alle Nutzer ausgerollt, die ein Elektrofahrzeug mit integrierten Google-Apps verwenden. Klar, denn nur bei diesen kann die Google Maps Navigation den Akkustand des Fahrzeugs anzapfen.









Ladestationen bei der Reiseplanung finden

Nicht nur in der Navigation werden jetzt Ladestationen für Elektrofahrzeuge vorgeschlagen, sondern schon während der Routenplanung. Wenn absehbar ist, dass ihr die geplante Route nicht mit der aktuellen Akkuladung schaffen werdet, wird die Routenplanung zusätzliche Zwischenstopps einplanen können. Um das besser abzuschätzen, wird auch der erwartete Akkustand am jeweiligen Ort gezeigt, sodass ihr selbst einordnen könnt, an welcher Stelle ein Ladestopp wirklich sinnvoll sein kann.

Auch diese Funktion wird es zuerst für Fahrzeuge mit integrierten Google-Apps geben, bei denen die Routenplanung sowohl den Zugriff auf den aktuellen Stand als auch auf den zu erwartenden Verbrauch hat.

[Google-Blog]