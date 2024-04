Google One: Gemini Advanced für die ganze Familie – Zugang zum Premium-ChatBot lässt sich wohl bald teilen

Die Abo-Plattform Google One hat vor einiger Zeit eine neue Abostufe für Gemini Advanced eingeführt, die nicht nur deutlich teurer ist, sondern auch eine Einschränkung bei der Familienfreigabe. Das dürfte sich aber schon bald ändern, denn US-Nutzer haben nun die Möglichkeit, den Zugriff auf das kostenpflichtige Gemini mit vielen Familienmitgliedern zu teilen.



Wer von Googles KI-ChatBot Gemini begeistert ist und diesen noch umfangreicher nutzen möchte, kommt um Gemini Advanced nicht herum, das derzeit nur in Kombination mit einem großen Google One-Abo angeboten wird. Das Paket entspricht dem normalen 2 Terabyte-Paket und enthält Gemini zusätzlich. Alle Infos dazu findet ihr in diesem Artikel. Doch während die Vorteile vom Speicherplatz bis zu den Zusatzfunktionen mit den Familienmitgliedern geteilt werden können, sieht das bei Gemini Advanced anders aus.

Denn tatsächlich ist es aktuell noch so, dass jedes Familienmitglied ein eigenes Google One AI Premium-Abo abschließen muss, um Gemini Advanced nutzen zu können. Doch offenbar kommt das nicht ganz so gut an, sodass Google die Reichweite vergrößern und das Teilen des Zugangs mit der ganzen Familie ermöglichen will. Das steht zumindest im englischen Support-Dokument. Dort heißt es, dass Gemini Advanced mit allen Familienmitgliedern geteilt werden kann, die mindestens 18 Jahre alt sind. Es ist das erste Mal, dass ein Vorteil eine Altersgrenze hat.

In der deutschen Version des Support-Dokuments ist diese Änderung noch nicht vorgenommen worden. Dort heißt es nach wie vor, dass das Teilen mit der Familie nicht möglich ist. Gut möglich, dass diese Änderung sowohl in der Umsetzung als auch im Support-Dokument etwas später vorgenommen wird. Viel Zeit sollte man sich damit aber nicht lassen, denn laut dem US-Support gilt die Familienfreigabe nur bis einschließlich 30. September 2024.

