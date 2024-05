Google startet in die Gemini-Ära: Fundamentaler Umbau mit Fokus auf Künstliche Intelligenz (Video)

Google spricht seit dem Start KI-Plattform Gemini von der Gemini Ära und spätestens mit der I/O in der vergangenen Woche hat man das mehr als untermauert. Keine Ankündigung kam ohne KI-Einfluss aus und jetzt zeigt ein kürzlich veröffentlichtes Video, wie tief diese Ära wirklich gehen und im Unternehmen kein Stein auf dem anderen bleiben wird.



Aus der diesjährigen Entwicklerkonferenz Google I/O ist eine echte Google A/I geworden, denn alles drehte sich um das KI-Modell Gemini und dessen zahlreiche Produkte, Integrationen und Ableger. CEO Sundar Pichai spricht davon, dass man erst ganz am Anfang steht und hat daher schon vor einigen Monaten die „Gemini Ära“ ausgerufen. Allein mit den ersten Sekunden des folgenden Videos zeigt man sehr deutlich, was das bedeutet.

Im Video ist zu sehen, wie sich das Google-Logo in zwei Hälften teilt und zunehmend Platz für die KI-Funktionen machen muss. Allein das vermittelt schon so manche Botschaft, die zeigt, wie tiefgreifend die Veränderungen sein werden. Aber wir sehen nicht nur das Google-Logo, sondern die Startseite der Suchmaschine – bis heute das strategische und finanzielle Kernprodukt des Unternehmens. Dass das Google-Logo in dieser Umgebung zerrissen und mit KI aufgefüllt wird, sendet weitere Botschaften.

Erst am Wochenende hatten wir euch die Google I/O-Zusammenfassung geliefert, darunter die große Ankündigung von Sundar Pichai sowie die Event-Zusammenfassung in unter zehn Minuten. Man kann von Außen nur beobachten, wie sich dieser Wandel in den nächsten Monaten und Jahren vollziehen wird. Wenn sich ein Unternehmen seit zehn Jahren selbst als „AI First Company“ bezeichnet und dann gar eine neue Ära ausruft, dann ist das ohne Frage eine gigantische Sache, die über Googles bisherige Fokusprodukte weit hinausgeht.

Die Frage ist nur, ob wir uns darauf wirklich freuen oder das Ganze eher skeptisch betrachten sollten. Das muss natürlich jeder für sich selbst entscheiden…

» Google Websuche erhält eine Websuche: Neuer Schalter bringt klassische Ergebnisse ohne KI-Aufbereitungen

» Künstliche Intelligenz im Browser: Smarte Assistenten arbeiten gegeneinander – das ist absurd (Kommentar)