Google Websuche erhält eine Websuche: Neuer Schalter bringt klassische Ergebnisse ohne KI-Aufbereitungen

Google hat am Dienstag die neue KI-Ära der Google Websuche angekündigt und wird mit dieser dafür sorgen, dass die reinen Suchergebnisse noch stärker als zuvor in den Hintergrund rücken werden. Weil das spätestens mit der Gemini-Integration fast schon groteske Züge annimmt, bringt man jetzt eine simple Lösung: Ein neuer Web-Filter zeigt nur die reinen Suchergebnisse.



Die Google Websuche ist vor über 25 Jahren mit den bekannten zehn blauen Links gestartet, so wie es die Nutzer bei einer Suchmaschine erwartet haben – und vielleicht auch heute noch erwarten würden. Doch durch zahlreiche Aufbereitungen, Zusatzinformationen, Infoboxen und Werbeanzeigen sind die Suchergebnisse im Laufe der Jahre immer weiter nach unten gerückt. Spätestens mit der Gemini-Integration ist man jetzt soweit, dass die reinen Weblinks bei jeder Suchanfrage ohne Scrollen gar nicht mehr sichtbar sind.

Offenbar hat man auch bei Google erkannt, dass das nicht mehr so ganz den Erwartungen an eine Suchmaschine entspricht und führt daher einen neuen Filter ein, wie es ihn schon seit langer Zeit hätte geben sollen: Mit dem neuen Filter „Web“ lassen sich einfach nur Suchergebnisse anzeigen, die ganz ohne Zusatzinformationen und vor allem ohne Künstliche Intelligenz auskommen. Es gibt eine gewisse Form der Aufbereitung, aber keine Bilder, Schlagzeilen, Produktergebnisse, Karten, KI oder sonstige zusätzliche Inhalte.

Auf den folgenden Screenshots könnt ihr im direkten Vergleich sehen, wie sich dieser Filter auswirken wird. Ich denke, dass es so manche Nutzer geben wird, die die einfache Ansicht ohne Aufbereitung bevorzugen werden. Der Filter wird vermutlich dauerhaft Bestandteil der Suchmaschine bleiben, so wie es seit jeher mit Bildern, Videos, News und anderen verfügbaren Inhaltstypen der Fall ist.









Der neue Filter zeigt sich in diesen Tagen bei ersten Nutzern, scheint aber noch nicht überall verfügbar zu sein. Gut möglich, dass das auch mit dem Gemini-Rollout in Verbindung steht oder der Filter nur dann gezeigt wird, wenn es zu viele Aufbereitungen gibt. Man darf die Tage zählen, bis erste Chrome-Erweiterungen dafür sorgen, dass der Filter dauerhaft aktiviert ist und dafür sorgt, dass standardmäßig in dieser Form gesucht wird. Ich würde es persönlich nutzen.

