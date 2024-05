Android: Gemini Nano soll vor Telefonbetrug warnen – kann Telefongespräche der Nutzer live auswerten

Google wird das KI-Modell Gemini in Form von Gemini Nano tiefer in Android integrieren, wo es für die unterschiedlichsten Dinge zum Einsatz kommen soll. Jetzt hat man ein neues Anwendungsgebiet angekündigt, mit dem die Sicherheit der Nutzer während eines Telefonats gesteigert werden soll. Denn Gemini soll Telefonbetrug live erkennen und die Nutzer vor dem Gesprächsverlauf warnen.



Google hat in den letzten Jahren eine Reihe von Sicherheitsmaßnahmen in Android und die Telefon-App integriert, mit denen die Sicherheit der Nutzer erhöht werden soll: Erkennung von Spam-Anrufen, als unsicher markierte Nummern, das Abheben des Google Assistant und mehr. Dank starker lokaler KI-Funktionen kann man jetzt den nächsten Schritt gehen, bei dem Telefongespräche live von der KI mitgehört und analysiert werden. So will man vor Telefonbetrug warnen.

Glaubt man aktuellen Statistiken, liegt allein der Schaden durch Telefonbetrug bei etwa eine Milliarde US-Dollar pro Jahr – und das allein in den USA. Ein „lohnendes Geschäft“, dem Google schon bald mit KI-Funktionen begegnen will. Dafür soll es auf Basis von Gemini Nano ein optionales KI-Feature geben, das alle Telefongespräche mithört und live analysiert. Sobald es Hinweise auf Telefonbetrug gibt, sollen die Nutzer davor gewarnt werden.

So soll die KI etwa erkennen, wenn sich der Anrufer als Bankmitarbeiter ausgibt, nach PINs oder Passwörter fragt und Ähnliches. Das Eingreifen soll laut aktuellem Stand sowohl aus einer akustischen Warnung als auch der oben abgebildeten Benachrichtigung bestehen. Mit einem Tap lässt sich der Anruf beenden oder die Warnung ignorieren, wobei erstes im Rahmen der Warnung natürlich die bessere Variante sein dürfte.

Derzeit befindet sich das neue Feature im Testlauf und man will erst später in diesem Jahr darüber informieren, wie es mit dieser Funktion weitergeht, wie sie genau funktionieren soll und wann mit dem Rollout zu rechnen ist.

