Android 15: Die wichtigsten Neuerungen im Hands-on – das gibt es Neues in der zweiten Beta (Video)

Google hat vor wenigen Tagen die zweite Android 15 Beta veröffentlicht, die sowohl auf den Pixel-Smartphones als auch den Geräten mehrerer anderer Marken heruntergeladen und installiert werden kann. Der neue Release hat, wie für eine zweite Beta mittlerweile üblich, einen großen Schwung an Neuerungen mitgebracht. Wir haben sie euch bereits übersichtlich aufgelistet und jetzt gibt es noch ein kurzes Hands-on mit den wichtigsten Änderungen.



Jede neue Android-Beta bringt viele Neuerungen in das Betriebssystem und die unterstützen Smartphones, aber die zweite Beta des nächsten Major-Release ist aufgrund der zeitlichen Nähe zur Google I/O stets etas mehr vollgepackt als die anderen Versionen. Wir haben euch erst am Wochenende alle wichtigen Neuerungen in der Android 15 Beta 2 aufgelistet und weil Bewegtbilder mehr als 1.000 Screenshots zeigen, gibt es das Ganze jetzt noch einmal in Videoform.

In knackigen acht Minuten sind die wichtigsten Neuerungen, Änderungen und Verbesserungen rund um die zweite Android 15 Beta zusammengefasst. Bei 9to5 bezeichnet man es als eines der größten Beta-Updates der letzten Jahre, was ich zwar in der Form nicht unbedingt unterschreiben würde, aber vielleicht sehen andere Nutzer eine ähnliche Relevanz in diesem Release und stufen es ebenfalls so ein.

Die wichtigsten Neuerungen in Kurzfassung:

Adaptive Vibration

Automatische Bluetooth-Aktivierung

Neue Quick Settings für Audiogeräte

Neues Lautstärke-Overlay

Displaykontrast anpassen

Predictive Back für alle Nutzer

Private Space

Apps nicht mehr vorschlagen









Alle hier gezeigten Neuerungen dürften es bis in den finalen Release schaffen, den wir in etwa vier Monaten erwarten. Das gilt vor allem für die Neuerungen, die von Google bereits offiziell angekündigt wurden, wie etwa der Private Space zum Verstecken von Apps.

Alle Neuerungen mit weiteren Details findet ihr auch im folgenden Artikel:

» Android 15: Das sind die wichtigsten Neuerungen in der zweiten Beta des neuen Betriebssystems

