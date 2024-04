Google Maps 3D: Navigation zeigt jetzt 3D-Gebäude auf der Karte – neue Ansicht wird verteilt (Screenshots)

Die Kartenplattform Google Maps bietet seit vielen Jahren die Möglichkeit, Gebäude in 3D darzustellen und somit die Orientierung zu erleichtern (oder zu erschweren). Das gilt sowohl für die Kartenansicht als auch die Satellitenansicht und seit einigen Wochen hat es sich für erste Nutzer auch in der Navigation gezeigt. Jetzt werden die halbtransparenten 3D-Gebäude für Beta-Nutzer ausgerollt und sollen sich glücklicherweise auch deaktivieren lassen.



Wer die Google Maps-Navigation am Smartphone nutzt, könnte in den letzten Wochen eine Änderung bemerkt haben, die vielleicht nicht von allen Nutzern begrüßt wird. Denn auch in der Navigation lassen sich jetzt 3D-Gebäude anzeigen, die neben den zu befahrenden Straßen natürlich sehr häufig vorkommen können. Dabei handelt es sich nicht um die texturierten Gebäude der Satellitenansicht, sondern um die halbtransparenten Umrisse in der Kartendarstellung.

Die Gebäude werden wie aus der Kartenansicht gewohnt dargestellt und zeigen ihre leicht detaillierten und halbtransparenten Umrisse. Die Straßen sind also weiterhin erkennbar, werden aber hauptsächlich durch die unterschiedlichen Farbgebungen der Straßen sichtbar. Zur Orientierung im Fahrzeug dürfte dieser Modus nicht unbedingt beitragen, bei der Fußgängernavigation sieht das hingegen schon wieder ganz anders aus. Meine Meinung: Im Auto störend, für Fußgänger praktisch.









Während des ersten Testlaufs war es so, dass sich die Darstellung der 3D-Gebäude auf die zuvor genutzte Einstellung bezog. Wer also für den Testlauf freigeschaltet war und die 3D-Gebäude in der App-Oberfläche genutzt hat, sah sie auch in der Navigation. Wurden die Gebäude zuvor über das Overlay abgeschaltet, waren sie auch in der Navigation nicht vorhanden. Jetzt wird ein Update für die Beta-Version der Android-Version ausgerollt, mit dem es einen Umschalter gibt.

In den Einstellungen zur Navigation gibt es in der Beta für alle Nutzer den neuen Schalter zum Wechsel der Darstellung der 3D-Gebäude. Ein Live-Wechsel ist allerdings nach wie vor nicht möglich, sodass ein Neustart der Navigation erforderlich sein kann. Ich denke, dass das klassische Layer-Menü aus der Standard-Ansicht auch in der Navigation seine Berechtigung hätte.

