Pixel 9-Smartphones: Google bringt alle Serien unter ein Dach – Zusammenführung ergibt Sinn (Kommentar)

Google wird später in diesem Jahr die Pixel 9-Smartphones auf den Markt bringen, mit denen man laut mehrerer Leaks größere Änderungen im Smartphone-Bereich vornehmen dürfte. Denn in dieser Generation könnte es gar vier oder noch mehr Smartphones geben, die allesamt aus der gleichen Serie stammen und das zuletzt gefächerte Portfolio zusammenführen sollen. Was zunächst merkwürdig erscheint, kann für Google durchaus sinnvoll sein.



Wenn sich die Leaker nicht täuschen, und das tun sie mittlerweile nur noch sehr selten, dann wird es in diesem Jahr vier Pixel 9-Smartphones geben, die ab Oktober auf den Markt kommen sollen. Neben den zwei üblichen Pixel-Smartphones für Herbst umfasst das auch ein neues Foldable sowie ein Budget-Smartphone. Diese vier Geräte müssen nicht unbedingt gleichzeitig auf den Markt kommen, aber sie sollen unter derselben Linie vermarktet werden.

Budget-Smartphone wird zum Standardmodell

Die Nähe des Budget-Smartphones zum großen Bruder ist durch die Namensgebung schon seit jeher gegeben: Vom Pixel 3a als Pixel 3-Ableger bis zum kommenden Pixel 8a als Pixel 8-Ableger. Das kleine „a“ tut zwar niemandem weh, ist aber dennoch als eine Art von Abwertung zu sehen, selbst wenn die Budget-Smartphones bei Kritikern und Testern sehr gut abschneiden. Wenn aus dem ominösen Pixel 9a aber plötzlich ein Pixel 9 wird, sieht das schon ganz anders aus. Denn dann ist das a nicht mehr der abgespeckte Ableger, sondern mehr oder weniger das Standardgerät, das mit den Pro-Geräten noch zwei stärkere Brüder hat. Am Ende ist es das Gleiche, aber die Psychologie spielt im Marketing und Verkauf eine sehr große und oftmals entscheidende Rolle.

Fraglich bleibt allerdings, wie man das zeitlich umsetzt: Kommt das Pixel 9 schon in diesem Jahr oder bleibt es bei Frühjahr 2025? Ist erstes der Fall, wäre das Pixel 8a nur sehr kurzlebig. Kommt das Pixel 9 hingegen im Frühjahr 2025, dann würde Google im Oktober 2024 nur zwei Pixel 9 Pro vorstellen, von denen es kein Standardgerät gibt. Das könnte noch ein Marketing-strategischer Stunt werden, aber insgesamt ist es sicherlich die richtige Richtung.









Pixel Fold wird zum normalen Smartphone mit Faltdisplay

Die zweite Erweiterung der Pixel 9-Serie ist das Pixel Fold. Denn wie erst kürzlich bekannt wurde, soll aus dem Pixel Fold 2 ein Pixel 9 Pro Fold werden. Das klingt erst einmal sperriger, schafft aber eine deutliche Nähe zur erfolgreichen Serie. Auch zeitlich soll es verschoben werden, denn eigentlich hätten wir ein Pixel Fold 2 schon für Mai 2024 erwartet, stattdessen wird es jetzt wohl der Herbst werden. Dann auch auf Basis des aktuellen Smartphones (Pixel 9) und nicht des Vorjahresmodells (Pixel 8).

Man dürfte mit dem Zusammenführen der Serien gleich zwei wichtige Dinge umsetzen: Zum einen die Normalisierung von Foldable-Smartphones, die sich nicht mehr aufgrund ihres äußeren Merkmals abheben sollen, sondern dies einfach als zusätzliches Feature verkaufen. Das könnte ein wichtiger Schritt dahin werden, der Frage „Foldable oder Smartphone“ ein wenig aus dem Weg zu gehen. Wenn sich das dann noch an der Preisgestaltung abzeichnen kann, wäre das ein weiterer wichtiger Schritt.

Man löst aber auch die Generationenfrage und macht es den Nutzern einfacher, diese zu erkennen. Statt einem Pixel 9 und einem Pixel Fold 2 gibt es dann eben das Pixel 9 Pro Fold. Beides auf den gleichen Generationen-Stand zu bringen, hat viele Vorteile und macht es vielen Käufern, die nicht ganz so sehr im Thema drin sind, deutlich leichter. Immerhin haben auch die a-Smartphones direkt bei der dritten Generation begonnen. Rein technisch hätte das erste Pixel Fold ein Pixel 7 Pro Fold sein müssen, aber man wollte wohl zumindest für den Markteintritt noch einen eigenen Markennamen verwenden.

Wir dürfen gespannt sein, ob da noch mehr kommt. Vielleicht wird aus dem Pixel Tablet 2 ein Pixel 9 Pro Tab? Ausschließen würde ich das nicht.

