Pixel 8a Wallpaper: Hier könnt ihr alle Hintergrundbilder des neuen Google-Smartphones herunterladen (Galerie)

Google hat am Dienstag das Pixel 8a-Smartphone vorgestellt, um einige Tage früher als erwartet. Doch noch sehr viel früher sind die Hintergrundbilder des neuen Budget-Smartphones geleakt worden, die in gewisser Weise die Stilrichtung des neuen Geräts vorgeben. Weil sich auch diese als zuverlässig erwiesen haben, bieten wir sie euch hier wie gewohnt bequem zum Download an.



Google bringt mit jeder neuen Pixel-Generation auch eine Reihe von Wallpapern auf den Markt, die mittlerweile nicht mehr zufällig ausgewählt werden, sondern zu den jeweiligen Geräten passen. Das gilt sowohl für das Hauptthema der gesamten Smartphone-Generation als auch für die Farbauswahl der Smartphones. Schon auf ersten geleakten Bildern, die mittlerweile mehr als ein halbes Jahr alt sind, war ein Wallpaper zu sehen und tatsächlich hat es dieses bis in den Release und das offizielle Bildmaterial geschafft.

Die neuen Pixel 8a-Wallpaper sind nicht unbedingt aufregend gestaltet, aber sie sind wie üblich schön anzusehen und stehen auch für die achte Generation der Budget-Linie. Das Thema ist ähnlich wie bei den großen Brüdern der Pixel 8-Smartphones und zeigt Edelsteine in den unterschiedlichsten Farben. Diese werden in Nahaufnahme dargestellt und geben somit noch einiges mehr von ihrer strahlenden typischen Schmuck-Schönheit ab. Durch die Nahaufnahme ist im Detail viel zu erkennen und in der Gesamtansicht ergibt ein schickes Motiv, das auf den ersten Blick vielleicht gar nicht als Edelstein zu erkennen ist.

Was sich schon seit mehreren Jahren durch die modernen Pixel-Generationen zieht ist das Natur-Thema, das damals mit Vogelfedern begonnen wurde, mit Landschaften weitergeführt wurde und jetzt eben in Form von Edelsteinen gezeigt wird. Es ist zu erwarten, dass das auch bei den Pixel 9-Smartphones fortgeführt wird, aber soweit sind wir noch nicht.









Oben seht ihr eine schnelle Vorschau auf die Hintergrundbilder, die in den Farben Grün, Blau und Schwarz zu haben sind – genauso wie das Smartphone selbst. Möchtet ihr euch schon jetzt in Pixel 8a-Stimmung bringen, bieten wir euch die Bilder wie gewohnt bequem als ZIP-Archiv zum Download an. Abgelegt sind die Bilder in voller Auflösung bei Google Drive.

» Pixel 8a Wallpaper Download (Google Drive)

