Google Messages: Schon wieder ein neues Design – der Eingabebereich ist jetzt wieder einzeilig (Screenshots)

Der Messenger Google Messages hat zuletzt viele größere Updates bekommen, die auch visuelle Änderungen an der Oberfläche mitbrachten. Jetzt wird ein weiteres Update ausgerollt, das eines der wichtigsten Elemente des Messengers verändert: Das Eingabefeld unterhalb einer Konversation wird nach mehrfachen Größenveränderungen der letzten Monate jetzt wieder einzeilig gezeigt und orientiert sich noch mehr am mächtigsten Konkurrenten.



Der stetige Ausbau von Google Messages von der SMS-App zum Messenger hat nicht nur den Funktionsumfang stark wachsen lassen, sondern auch an der Oberfläche zu einigen Ausbrüchen geführt. Immer mehr Funktionen wollten untergebracht werden und somit ergibt sich irgendwann ein Wachstum, das das bisherige Oberflächen-Konzept sprengt und ein Aufräumen erforderlich macht. Googles Designer hatten das mit einer größeren Eingabeleiste getan, die kaum noch Platz für den eigentlichen Text ließ, wie ihr auf dem folgenden Screenshot sehen könnt.

Damit sind zwar alle wichtigen Funktionen untergebracht, aber ein solch kleines Eingabefeld, das irgendwann zwischen all den zusätzlichen Möglichkeiten untergeht, wollte man dann wohl doch nicht auf Dauer behalten. Daher hat man sich Ende letzten Jahres dazu entschlossen, den gesamten Bereich aufzuräumen und eine neue Oberfläche zu verpassen, die mehr Flexibilität für zukünftige Erweiterungen ermöglicht. Für diese Erweiterung wurde das Ganze zweizeilig gestaltet: Das Textfeld in der ersten Zeile und darunter die vier Icons mit jeder Menge Platz zwischen dem Emoji und den Medien-Integrationen.

Das sieht zwar grundsätzlich aufgeräumt aus, aber ein mehrzeiliger Bereich ist in Messenger-Apps eher unüblich und daher ungewohnt. Vor allem der in der zweiten Zeile platzierte Emoji war wohl der Stein des Anstoßes, um das Ganze noch einmal zu überarbeiten.









Auf obigem Screenshot seht ihr links das aktuelle Design mit der mehrzeiligen Leiste und rechts daneben das neue Design, das sich zuletzt im Test befand und jetzt in den Rollout geht. In der neuen Version setzt man wieder auf eine einzeilige Umsetzung, die aber dennoch dem Eingabefeld genügend Platz lässt. Im direkten Vergleich könnt ihr sehen, dass sich die Position der Buttons überhaupt nicht verschiebt, sondern sich lediglich der freie Bereich in das Textfeld verwandelt.

Diese neue Version wird jetzt für viele Nutzer ausgerollt und dürfte sicherlich eine Dauerlösung sein, mit der sowohl die Designer als auch die Nutzer gut leben können. Dass Google Messages dem großen Konkurrenten WhatsApp immer ähnlicher sieht – auch in anderen Bereichen über dieses Eingabefeld hinaus – ist sicherlich kein Zufall. Da man das Rad nicht immer wieder neu erfinden muss, ist das aber eher positiv zu sehen.

