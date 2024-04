Pixel Kamera: Arbeitet Google an einer ganz neuen KI-Kamera? Es gibt einige Hinweise und Spekulationen

Google hat das Pixel-Portfolio zuletzt immer weiter ausgebaut und wird nach eigenen Angaben schon bald viele neue Pixel-Geräte auf den Markt bringen, wobei auch neue Produktlinien geschaffen werden sollen. Ein sehr interessanter Bereich könnte die Fotografie sein, die seit jeher ein Kernthema der Pixel-Smartphones ist. Setzt man einige Puzzleteilchen zusammen, könnte man auch an eine Pixel Kamera denken.



Die Fotografie, Videoaufnahme und der gesamte Kamerabereich gehören zu den wichtigsten Bereichen der Pixel-Smartphones, das wird sich sicherlich auch in Zukunft nicht ändern. Erst vor wenigen Tagen hat der Produktmanager des Kamerabereichs starke neue Kamerafunktionen in Aussicht gestellt und nur wenige Stunden später sprach ein weiterer Manager von vielen neuen Pixel-Produkten. Das könnte uns zu dem Schluss kommen lassen, dass der Kamerabereich in Zukunft nicht mehr nur am Smartphone bzw. Tablet eine große Rolle spielt.

Achtung: Ab hier folgt reine Spekulation.

Googles Kamera-Team hat seit jeher sehr große Ambitionen und schafft es Jahr für Jahr, sowohl die Qualität zu steigern als auch die Kameratricks um weitere Kunststückchen zu erweitern. Erst vor wenigen Tagen hieß es, dass man sich dabei auch vom Realismus verabschiedet und stattdessen den Nutzern die Bilder liefern will, wie sie sie vermutlich im Kopf haben. Doch trotz hochleistungsfähiger Smartphones stößt das Team dabei immer wieder an die Grenzen des Machbaren.

Smartphone-Kameras sind größeren Digitalkameras auf dem Papier rein technisch unterlegen. Die optische Hardware passt schlicht und ergreifend nicht in ein Smartphone. Daher muss sehr vieles durch die Kombination mehrerer Kameralinsen, durch hochgetunte Algorithmen sowie im Nachgang per KI ausgeglichen werden. Bei Digitalkameras hingegen ist es oftmals so, dass zwar die Hardware vorhanden ist, sich die Produkte aber so sehr darauf verlassen, dass die Software nicht wirklich zu beeindrucken weiß. Das schreit geradezu nach einem kombinierten Produkt.









Vor einigen Jahren gab es interessante Experimente wie etwa die Samsung Galaxy Camera. Das war kein Smartphone mit Kamera, sondern eine Kamera mit Smartphone. Solche Produkte sind gefloppt, boten aber auch keinen echten Mehrwert. Mit heutigen Technologien sähe ein solcher Anlauf sicherlich ganz anders aus. Es scheint daher gar nicht so abwegig, dass Google eines Tages eine Pixel Kamera auf den Markt bringt, für die das Kamera-Team sich von vielen Grenzen und Einschränkungen befreien könnte.

Google hat mit der ebenfalls gefloppten Hardware Google Clips vor einigen Jahren schon einmal eine Kamera auf den Markt gebracht, die ihrer Zeit voraus war. Die KI-gesteuerte Kamera sollte ganz von selbst Fotos von wichtigen Momenten schießen. Ein Feature, das mit Top Shot bis heute auf den Pixel-Smartphones zu finden ist. Man hat also auch außerhalb der Smartphones Erfahrungen im Kamera-Bereich sowie eine abseits der Bildoptimierung eingesetzt KI.

Fügen wir nun all diese Puzzleteilchen zusammen: Pixel Kamera-App, Kamera-Einschränkungen auf Smartphones, neue Pixel-Produkte, Samsung Galaxy Camera & Co sowie Google Clips. Dann kommen wir zu dem Ergebnis, dass eine eigene Google-Kamera gar nicht so unwahrscheinlich erscheint. Natürlich mit starker KI und Cloud-Anbindung, über die sich auch das Google Fotos-Team sowie in weiterer Folge das Google One-Team freut. Praktischerweise sind gerade erst all diese Teams unter ein Dach gewandert….

