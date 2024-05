Google Fotos: Galerie wird schon wieder umgebaut – Sammlungen erhalten neue Inhalte (Screenshots)

Die Oberfläche von Google Fotos befindet sich gefühlt im ständigen Umbau, wobei sowohl die Hauptnavigation als auch die darin enthaltenen Bereiche immer wieder anders präsentiert werden. Schon seit längerer Zeit basteln die Entwickler an einer neuen Variante für die Galerie und jetzt zeigt sich der nächste Anlauf, der sowohl die Struktur als auch die Bezeichnung ändert.



Eigentlich könnte Google Fotos eine sehr einfache Navigation besitzen bzw. hatte dieser noch vor einigen Jahren, bevor man den großen Umbau startete, der offenbar bis heute nicht abgeschlossen ist. Jetzt zeigt sich auf Screenshots eine neue Oberfläche für den Tab „Galerie“, der in diesem aktuellen Anlauf in Collections (wohl „Sammlungen“) umbenannt werden wird. Dahinter soll sich genau das verbergen, was man erwarten würde: Eine Sammlung aller möglicher Inhalte.

Die Sammlungen halten einen ganzen Schwung an Inhalten bereit: Am oberen Rand bleibt das Vierergespann aus Favoriten, Werkzeuge, Archiv und Papierkorb, die dort nur als Buttons ohne Vorschaubild oder sonstige Hervorhebung präsentiert werden. Darunter folgt dann eine Album-Ansicht, in der sich automatische Sammlungen befinden und damit auch Namensgeber der Kategorie sein könnten: Personen und Tiere, auf diesem Gerät, Alben, Dokumente, Orte und mehr. Also genau das, was man eigentlich bisher in der Suchfunktion vorgefunden hat.

Ein Tap auf „auf diesem Gerät“ führt dann zur Galerie-Ansicht mit allen lokal verfügbaren Medien, so wie man das aus allen anderen Galerie-Apps kennt. Das bedeutet, dass es jetzt zwei Taps benötigt, um zu dieser Galerie zu gelangen. Im letzten Testlauf hatte man diese lokalen Alben noch als Karussell am oberen Rand gezeigt, was je nach Anzahl der Ordner sinnvoll oder weniger hilfreich gewesen sein könnte.

Die funktionalen Überschneidungen zwischen den Sammlungen und der Suche dürften wohl bedeuten, dass auch die Suche umgebaut oder vollkommen anders aufgebaut werden soll.

» Google Fotos: Neues Erinnnerungen-Karussell wird jetzt ausgerollt – nutzt sanftere Animationen (Video)

