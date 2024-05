Android: Die Twitter-App wurde von Google entwickelt – interessanter Einblick in die Anfänge von Android

Die Android-App von Twitter (X) ist auf mehr als einer Milliarde Smartphones installiert und dürfte trotz aller Umstände auch heute noch weit oben in der Liste der meistgenutzten Smartphone-Apps stehen. Jetzt ist ein interessantes Detail zur Geschichte dieser App wieder in Erinnerung gerufen worden, das vielen sicherlich gar nicht bekannt gewesen ist: Die Twitter-App wurde ursprünglich von Google entwickelt.



X / Twitter gehören auch heute noch zu den populärsten Online-Plattformen und dementsprechend ist auch die Android-App auf sehr vielen Smartphones zu finden – schon vor Jahren hat die Plattform die Marke von einer Milliarde Installationen durchbrochen. Wie jetzt durch einen Podcast des ehemaligen Produktmanagers erneut bekannt geworden ist, ist die App ursprünglich gar nicht von Twitter entwickelt worden, sondern von Google.

Twitter ist im Jahr 2006 gestartet, ist relativ früh in der Unternehmensgeschichte sehr populär geworden und war als eine der ersten größeren Apps auf dem iPhone zu finden. Damals (und teilweise auch heute noch) ist es bekanntlich so, dass Apps zuerst für das iPhone entwickelt wurden und man sich erst später mit Android beschäftigt. Das wusste man auch bei Google und wollte Twitter wohl unbedingt als Zugpferd auf der noch sehr jungen Android-Plattform haben. Also nahm Google die Zügel selbst in die Hand.

Google soll eine simple Twitter-App entwickelt haben, die den Zugriff auf die Plattform und das Absetzen von Tweets ermöglichte. Diese App hat man aber nicht unter eigener Flagge veröffentlicht, sondern der Twitter Inc. kostenlos zur Verfügung gestellt, wo sie kurz darauf veröffentlicht und seit dem weiterentwickelt wurde. Schon damals hatte Twitter 70 Mitarbeiter und es sicherlich selbst zustande gebracht, eine solche App zu entwickeln, doch natürlich nahm man als Startup Googles Geschenk sehr gerne an.

Es soll übrigens nicht die einzige Social Media-App gewesen sein, die damals ursprünglich von Google entwickelt wurde. Auch das einstmals sehr populäre Foursquare soll bei Google entstanden sein.

