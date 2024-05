Circle to Search: Google bringt die ’neue Art der Suche‘ in den Chrome-Browser für den Desktop (Video)

Google hat vor einigen Monaten das neue Circle to Search für Android gestartet und scheint von der selbstgenannten ’neuen Art der Suche‘ recht überzeugt zu sein. So sehr, dass man es nicht nur auf immer mehr Android-Smartphones und Tablets bringt, sondern schon bald auch im Chrome-Browser für den Desktop starten will. Auf ersten Bildern ist die Funktion im Einsatz zu sehen.



Mit Circle to Search ist Google aus Marketing-Sicht ein echter Coup gelungen, denn man hat eine „alte“ Funktion nur leicht umgekrempelt, dieser eine griffige Bezeichnung gegeben und bewirbt es nun als Innovation – mit Erfolg. Erst vor wenigen Tagen hat man den Start von Circle to Search für das Pixel Tablet angekündigt und schon bald dürfte man es nicht nur auf weitere Android-Smartphones, sondern auch in den Chrome-Browser bringen.

Circle to Search basiert bekanntlich auf Google Lens, das schon seit längerer Zeit im Chrome-Browser integriert ist und die Auswertung ganzer Medien sowie Ausschnitten davon ermöglicht. Auch im Desktopbrowser möchte man diese Reihenfolge wohl bald umdrehen und eine entsprechende Funktion anbieten, mit der sich beliebige Ausschnitte innerhalb von Webseiten auswerten lassen. Rein von der Formgebung her könnte man es am Desktop „Square to Search“ oder „Squircle to Search“ nennen.

Schaut euch einmal das folgende kurze Video an, in dem die Funktion bereits zu sehen ist. Es lässt sich aktuell nur über Umwege eines Flags sowie weiteren versteckten Schaltern aktivieren, sodass ihr es derzeit noch nicht selbst testen könnt. Aber die Funktionsweise dürfte dennoch klar sein.









Die Umsetzung ist recht einfach: Im Rahmen der neuen Google Seitenleiste-Umsetzung gibt es einen optional platzierten Lens-Button neben der Adressleiste. Wird dieser Button angetippt, verdunkelt sich der Browserinhalt ein wenig und der Cursor verwandelt sich in ein Auswahlwerkzeug. Jetzt lässt sich damit ein Rahmen um das gewünschte Objekt ziehen, dessen Bereich dadurch wieder in der normalen Helligkeit gezeigt wird – das gibt dem Ganzen einen schicken Glow-Effekt. Auch zum Start ist bereits ein Effekt zu sehen.

Das war dann auch schon alles, denn zur Auswertung kommt es vorerst nicht. Ob diese dann in der klassischen Lens-Oberfläche von Chrome stattfindet oder ebenfalls in Form von Overlays über das Bild gelegt wird, lässt sich daher noch nicht sagen. Sinnvoll wäre vielleicht eine Art der Markierung auf dem jeweiligen Bild und eine Darstellung der Zusatzinformationen in der Seitenleiste. Auf Letztes deutet zumindest die Tatsache hin, dass sich die Leiste nach der Auswahl öffnet.

Gut möglich, dass diese Lens-Integration ein Teil der nächstwöchigen Ankündigungen rund um die Google I/O wird.

[Leopeva64 @ Twitter]