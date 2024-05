ChromeOS 124 ist da: Großes Update bringt optimiertes Fenstermanagement, WLAN-Priorisierung und mehr

Google hat ChromeOS 124 veröffentlicht, das in diesen Tagen auf alle Chromebooks ausgerollt wird und nach einer längeren Durststrecke endlich wieder einen ganzen Schwung an Neuerungen im Gepäck hat. Nutzer dürfen sich ein optimiertes Fenstermanagement für die Nutzung von Splitscreens freuen, über eine priorisierte WLAN-Nutzung, es gibt überarbeitete Oberflächen und eine Erweiterung für Fast Pair.



Vor einigen Wochen wurde Google Chrome 124 veröffentlicht, das eine Reihe von Neuerungen in den Browser gebracht hat, die in diesen Tagen im Zuge des Rollouts von ChromeOS 124 auch auf den Chromebooks ankommen. Zusätzlich dürfen sich Nutzer auf einen Schwung an Neuerungen freuen, die speziell für ChromeOS entwickelt wurden und das Chromebook-Betriebssystem verbessern.

Schneller Splitscreen

Wer gerne mit zwei Fenstern gleichzeitig arbeitet, kann das ab ChromeOS 124 noch einfacher tun, denn das Fenstermanagement wird optimiert. Fahrt ihr mit dem Cursor über den Maximieren-Button, lässt sich das aktuelle Fenster jetzt auf die eine Seite legen und auf der rechten erscheint die Auflistung weiterer geöffneter Fenster für die Splitscreen-Nutzung. Auf obigem Screenshot ist das Ganze sehr gut zu sehen und ich bin sicherlich nicht der einzige, der auf den ersten Blick kaum noch einen Unterschied zwischen ChromeOS und Microsoft Windows ausmachen kann.

WLAN-Priorisierung

ChromeOS kann jetzt das Signal an das WLAN-Netzwerk senden, dass man für Videostreaming oder Cloudgaming die maximale Bandbreite und möglichst geringe Antwortzeiten benötigt. Natürlich liegt das schlussendlich in den Händen des Routers, aber ChromeOS stellt durch die Signalisierung sicher, dass das bei unterstützten Geräten funktioniert.









Neue Oberflächen für Einstellungen









Größerer Cursor

In den Cursor-Einstellungen lässt sich jetzt festlegen, dass dieser deutlich größer als bisher angezeigt werden soll. Ein Slider ermöglicht eine mehrstufige Auswahl der Cursorgröße, was für einige Einsatzbereiche sehr praktisch sein kann. So zählt man etwa auf, dass Nutzer mit Sehkraftproblemen davon profitieren können, dass es bei Präsentationen vor anderen Nutzern hilfreich sein kann, den Cursor besser zu sehen oder eben auch einfach Geschmackssache sein kann.

Fast Pair für externe Mäuse

Fast Pair unterstützt unter ChromeOS jetzt auch externe Mäuse. Alles was ihr bei kompatiblen Geräten dafür tun müsst, ist diese in unmittelbare Nähe zueinander zu bringen und schon sollte das Chromebook das Eingabegerät erkennen und ein entsprechendes Pairing vorschlagen.

