Google Maps: Großes Design-Update bringt veränderte Overlays – sind abgerundet und schwebend (Galerie)

An der Oberfläche von Google Maps gab es in den letzten Monaten immer wieder größere Änderungen, sowohl bei der Farbgestaltung der Karte als auch am Gesamtdesign. Jetzt wird das nächste große Update für die Android-App etwas breiter ausgerollt, die vor allem an den Overlays schraubt, die jetzt über einen abgerundeten Rahmen verfügen und nicht mehr den gesamten Bildschirmbereich einnehmen.



Erst vor wenigen Wochen haben die Google Maps-Karten eine neue Farbpalette erhalten und jetzt legen die Designer an der Oberfläche der Android-App nach. Diese wird im Rahmen eines größeren Updates modernisiert und überarbeitet im ersten Schritt vor allem die Overlays, die für spezielle Anwendungskategorien von unten eingeschoben werden. Das gilt sowohl für die Detailansicht eines Ortes als auch die Routenplanung.

In beiden Fällen sind die Overlays nun deutlich abgerundet und heben sich damit mehr als zuvor von der eigentlichen Kartenoberfläche ab. Natürlich haben sie das auch schon vorher, aber jetzt wird es auch ohne Farbgebungen und Schatten deutlicher. Eine weitere Änderung ist es, dass sich diese Overlays nicht mehr auf das Vollbild hochziehen lassen, sondern stets einen kleinen Spalt am oberen Rand freilassen, sodass die darunterliegende Karte sichtbar bleibt.

Auf den folgenden Screenshots seht ihr die aktuellen Oberflächen sowie die jetzt bei vielen Nutzern sichtbaren neuen Oberflächen im Vergleich. Eine offizielle Ankündigung gibt es bisher noch nicht, doch diese könnte schon bald folgen – vielleicht auch mit weiteren Ankündigungen für die Oberfläche. Denn wie wir wissen, fassen Googles Design oftmals nicht nur einzelne Bereiche, sondern im Laufe der Designperiode alle Oberfläche an.









Google Maps Orte-Detail alt

Google Maps Orte-Detail neu

Google Maps Routenplanung alt

Google Maps Routenplanung neu









Die neue Oberfläche zeigt sich jetzt bei vielen Nutzern der aktuellen Android-App mit der Versionsnummer 11.113.x. Derzeit berichten nur Android-Nutzer von dieser Variante, sodass es bei iOS vielleicht noch etwas länger dauern könnte. Für die Webversion sind bisher keine Berichte bekannt und weil die beiden Varianten Web und Mobil schon seit langer Zeit vollkommen getrennt behandelt werden, würde ich auch nicht sobald mit einem weiteren Update rechnen.

» Google Maps in 3D: So könnt ihr Satellitenbilder frei kippen, schwenken, drehen und Ansichten optimieren

[9to5Google]

Letzte Aktualisierung am 18.04.2024 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung!