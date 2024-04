Google Chrome 124 ist da! Webseiten-Apps installieren, neue JavaScript-Funktionen und CSS-Features (Video)

Und schon wieder sind einige Wochen seit dem Release der letzten Chrome-Version vergangen, sodass Google jetzt mit dem gestaffelten Rollout von Chrome 124 beginnen kann. Seit gestern Abend wird die neue Version für alle Nutzer als Update angeboten, die diesmal eine Reihe von neuen Funktionen für Webentwickler, aber auch eine ganze Reihe von Fixes für Sicherheitslücken mitbringt. Es ist auch hier mittlerweile Gewohnheit, dass echte funktionale Updates erst nachträglich freigeschaltet werden.



Google Chrome 124 wurde in der Stable-Version veröffentlicht und wird ab sofort für alle Nutzer ausgerollt, nachdem es schon seit der vergangenen Woche im Early Release verfügbar war. Größere Updates gibt es auch in dieser Version nicht – zumindest nicht für alle Nutzer. Denn die Verbesserungen liegen in einem Bereich, der eher für Webentwickler oder technisch Interessierte von Relevanz ist. Außerdem gibt es viele gestopfte Sicherheitslücken, die zwar sehr wichtig, aber eben nicht unbedingt aufregend sind.

Webentwickler haben jetzt die Möglichkeit, das deklarative Shadow DOM aus JavaScript zu verwenden, es lassen sich Streams in WebSockets verwenden und man hat an den View-Übergängen gearbeitet, die nun noch feiner ausgearbeitet werden können. Im obigen Video könnt ihr das Ganze im Einsatz sehen sowie einige Erklärungen abrufen, wie diese Funktionen ablaufen und genutzt werden können.

Zusätzlich gibt es neue Parameter für die Bild-in-Bild-Darstellung, man hat mit fokussierbaren Scroll-Containern an der Barrierefreiheit gearbeitet und es lassen sich dank universeller Installation noch mehr Webseiten als Apps installieren, auch wenn es sich nicht um PWAs handelt.

» Google Chrome: Button für die Seitenleiste verschwindet – neue Umsetzung mit gepinnten Icons wird ausgerollt

Letzte Aktualisierung am 6.04.2024 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung!

[Chrome Developers]