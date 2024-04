Pixel 8a: Neuer Leak verrät viele wichtige Spezifikationen und zeigt Googles Smartphone in allen Farben (Galerie)

Google wird in gut zwei Wochen das Pixel 8a vorstellen, das so knapp vor der Präsentation wie üblich bereits umfangreich geleakt wurde und die meisten Details von sich preisgegeben hat. Dennoch haben die Leaker jetzt wieder neue Informationen zum kommenden Smartphone aufgespürt, die uns weitere technische Spezifikationen verraten und auch zusätzliches Bildmaterial liefern.



Wenn keine unvorhersehbaren Dinge geschehen, dann wird Google das Pixel 8a am 14. Mai rund um die Google I/O vorstellen und kurz darauf als vielleicht vorerst letztes Budget-Smartphone auf den Markt bringen. Wir haben euch erst vor wenigen Tagen alle Infos zum Pixel 8a zusammengefasst, aber wie üblich können die Leaker wohl bis zum letzten Tag mit Informationsbrocken nachlegen – und haben dies jetzt wieder getan.

Ein US-Leak hat den bisher nicht bekannten Wert der Akku-Kapazität verraten. Man legt im Vergleich zum Vorgänger geringfügig nach und bietet einen 4.500 mAh-Akku, statt 4385 mAh beim Pixel 7a. Erneut bestätigt wird das 120 Hertz-Display, was bei vielen Smartphones erwähnenswert wäre, in dieser Preisklasse aber fast schon außergewöhnlich ist. Nicht einzigartig, aber doch wirklich sehr nett.

Außerdem haben die Leaker erneut eine Reihe von Marketing-Fotos hervorgebracht, die wir bisher nicht gesehen hatten. Diese zeigen das Smartphone in allen verfügbaren Farben, wobei es tatsächlich bei einigen Farbvarianten der erste Blick ist. Erst vor wenigen Tagen hatten uns andere Marketingfotos zum Pixel 8a verraten, dass Google das Smartphone ganze sieben Jahre lang mit Updates versorgen wird.

















Alle Informationen zum Pixel 8a

Sicherlich wird es in den nächsten Tagen noch weitere detaillierte Spezifikationen zum Pixel 8a geben und man kann fast darauf wetten, dass es noch ein Hands-on-Video sowie viele weitere Bilder des Geräts geben wird, bevor Google dieses erstmals auf die große Bühne bringt. Alles was bisher zum Pixel 8a bekannt ist, von den Spezifikationen über die Farben bis zum Bildmaterial, den Features, der Update-Garantie und der Preisgestaltung findet ihr in unserem Info-Artikel zum Pixel 8a.

