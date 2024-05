Android: Google kündigt neue Gestensteuerung an – mit Project Gameface das Smartphone steuern (Video)

Google hat viele Apps und Plattformen im Rahmen der Möglichkeiten barrierefrei gestaltet und dafür gesorgt, dass auch Menschen mit den unterschiedlichsten körperlichen Einschränkungen ihre Smartphones, Chromebooks oder die Apps nutzen können. Jetzt hat man mit dem Project Gameface ein spannendes neues Produkt angekündigt, das noch große Bedeutung erlangen könnte: Das Open Source-Tool erlaubt die barrierefreie Steuerung von Android.



Google hat das im vergangenen Jahr erstmals vorgestellte Project Gameface vor wenigen Tagen noch einmal vorgestellt und dieses als Open Source-Projekte für Android veröffentlicht. Mit Gameface ist es möglich, das Android-Smartphone einzig und allein mit der Mimik zu steuern, also Gesichtsbewegungen – vielleicht daher auch der leicht satirisch angehauchte Name des Produkts. Damit können Nutzer mit eingeschränkter Handbewegung (Lähmung o.ä) das Smartphone nutzen und viele Funktionen ausführen. Tatsächlich haben wir Menschen genügend Gesichtsmuskel, dass sich per Kombinationen ganze 52 Gesten ergeben haben. Die Erkennung erfolgt einfach über die Frontkamera des Smartphones.

Einige Gesten bestehen aus mehreren Gesichtsbewegungen, die miteinander kombiniert oder hintereinander ausgeführt werden müssen. Auf obigen Screenshots sowie im folgenden Video könnt ihr sehen, wie das funktioniert. Jeder erkannten Geste kann eine Android-Funktion zugewiesen werden. Das reicht von den drei System-Buttons über den App-Start bis hin zur Lautstärke, Displayhelligkeit oder vielen weiteren Systemzielen, die sich verknüpfen lassen.

Das Projekt ist als OpenSource bei GitHub freigegeben, sodass interessierte Entwickler diese Basis nutzen können, um starke barrierefreie Apps für Android zu entwickeln. Google selbst hat das bisher nicht in Android integriert und scheint derzeit auch keine Pläne zu haben, eine solche Integration umzusetzen.

[Google Developers Blog]